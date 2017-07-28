"Садовод" выращивает яблоки, вкус которых славится на всю округу

ООО "Садовод" выращивает около 30 сортов яблок, несколько видов ягод и кабачков. Потребителю, и не только нашей губернии, давно известна продукция хозяйства. С конца лета до конца зимы оно продает яблоки и круглый год — кабачковую икру, которую знатоки всегда отыщут на заваленных овощными консервами полках магазинов.

Главное — вкус

Компания ООО "Садовод" была организована в 2005 году на базе ЗАО "Костычевские сады", унаследовавшего 30-летнюю историю выращивания яблок в хозяйстве Сызранского района. Однако в 90-х годах сады пришли в упадок и совсем бы превратились в заросли, если бы в результате проведенной реорганизации не было создано ООО "Садовод". "Мы используем уникальное месторасположение садов и применяем современные технологии. Это позволяет нам получать довольно высокий урожай яблок", — рассказывает директор ООО "Садовод" С. Г. Богомолов.

Агротехника в хозяйстве выверена пошагово. Около 100 единиц техники занято на создании благоприятных условий для получения качественного урожая. Специалисты НИИ садоводства имени

И. В. Мичурина постоянно консультируют, как защитить растения, как повысить их продуктивность.

В ООО "Садовод" яблони растут на 500 га, садовая земляника высажена на 8 га, черная смородина — на 15 га. Выращивают в хозяйстве малину и вишню.

Недавно на полях "Садовода" закончили сбор садовой земляники. В этом году, в связи с погодой, ее урожай задержался, но и продлился дольше, и радовал качеством. Некоторые ягоды достигали веса 130 г. Сейчас идет активный сбор смородины и малины.

"Основной упор, конечно, делаем на яблоки. Сейчас у нас их около 30 сортов. Построили хранилище на 3000 тонн, что позволяет нам хранить урожай всю зиму и реализовывать яблоки круглый год", — говорит руководитель "Садовода".

Наиболее известные сорта — это поспевающие в августе "Июльское Черненко", "Дочь Папировки", "Боровинка". С началом осени урожай дают такие сорта, как "Спартак", "Богатырь", "Северный синап", "Кутузовец" и "Куйбышевское". "Очень вкусные сорта кислого яблока — "Синап" и "Кутузовец". Может быть, они не всегда имеют глянцевый вид, но их вкус очень ценится. Особенно часто у нас его покупают северные регионы, Новосибирск и Пермь. Так как мы работаем в основном с оптовиками, то значительную часть нашего урожая продаем в соседние области, где нет садов — в Ульяновскую и Пензенскую", — рассказывает Богомолов.

Для переработки яблок ООО "Садовод" закупило итальянскую линию по производству яблочного пюре. Она расположена в Октябрьске. Асептически упакованное пюре охотно приобретают компании, производящие соки и кондитерские изделия. "Сейчас рассматриваем вариант приобретения линии по производству детского питания. Ведь здесь главное качество — а за него мы ручаемся. При приготовлении пюре мы не используем ни сахара, ни каких-либо добавок. Можем использовать не только яблоки, но и другие фрукты и ягоды. Уже подготовили проект, надеемся попасть в

федеральную программу, готовимся поехать защищать его в Москву", — рассказал о планах С. Г. Богомолов.

В магазинах губернии кабачковая икра, изготовленная ООО "Садовод", продается под двумя торговыми марками — "Сызраночка" и "Жигулевский продукт". Знатоки хорошего вкуса заприметили ее давно.

Финансы и кадры

"Мы готовы расширять обрабатываемые площади, например, посадить хоть до 100 га смородины — территория позволяет. Купить комбайн для сбора ягоды. Но вопрос — в финансировании. На коммерческие кредиты под 12-15% это выходит очень дорого. Тогда придется работать только на проценты. А льготные кредиты получить практически невозможно", — сетует директор "Садовода". Компания до сих пор ждет получения федеральных субсидий по итогам работы в 2016 году.

В числе других проблем, с которыми сталкивается компания, трудности с набором сотрудников. На постоянной основе в ООО "Садовод" работает около 100 человек. И этот костяк сформирован уже давно. А вот сезонных рабочих (тоже около 100 рабочих), которые необходимы на уборке урожая, приходится искать. Жители ближайших сел неохотно соглашаются на сотрудничество. "Механизаторы не идут даже на обрезку деревьев. А что уж говорить о сборе яблок. Приходится приглашать мигрантов из СНГ, создавать условия для их проживания, оформлять через миграционный центр. И все бы ничего, да чтобы их по всем правилам оформить, теперь приходится ездить в Самару и Тольятти. А это значительные затраты как временные, так и финансовые, но мы на это идем — закон есть закон. Однако проверки его исполнения выбивают наше хозяйство из колеи, — сетует С. Г. Богомолов. — Мы не против — пусть проверяют, но дело от этого страдать не должно".

Как и всякий производитель продукта, хозяйство ищет выход в розницу без посредников. "Пробовали работать с крупными сетевыми магазинами, но у них просто кабальные условия", — считает директор компании.

Но, несмотря на все трудности, предприятие продолжит искать свое место на рынке.

С. Г. Богомолов, директор ООО "Садовод":

— Мы применяем современные технологии садоводства. Это позволяет нам получать довольно высокий урожай яблок. Сейчас рассматриваем вариант приобретения линии по производству детского питания. Будем делать пюре без добавок. Здесь главное качество, а за него мы ручаемся.