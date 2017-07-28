Евгению Седыкину за попытку рейдерского захвата ТоАЗа дали четыре года лишения свободы условно

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело миноритарного акционера "ТольяттиАзота" Евгения Седыкина, обвиняемого по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка и изготовление документов", ч. 1 ст. 170.1 УК РФ "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц" и ч. 30 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Напомним, по версии правоохранителей, владелец 0,00019% акций ОАО "ТольяттиАзот" пытался организовать рейдерский захват предприятия — одного из крупнейших производителей аммиака в России.
Он лично, а также через привлеченных подконтрольных и введенных в заблуждение людей собирался сменить руководство предприятия на основании решения якобы проведенного им нелегитимного общего собрания акционеров в ноябре 2015 года. Решением этого собрания был назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода.
Подделав пакет документов собрания, Седыкин направил его в Федеральную налоговую службу, на основании чего были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.
В декабре 2015 г. он инсценировал еще одно внеочередное общее собрание акционеров, на котором якобы рассматривался вопрос о распределении прибыли организации, решение которого противоречило ранее принятому законным высшим органом управления ОАО.
С помощью подделки документов, по данным правоохранителей, он собирался оформить на себя и доверенную компанию право собственности на 4% акций предприятия и получить дивиденды на 972 млн рублей.
Суд с учетом пожилого возраста подсудимого назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным четыре года. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.