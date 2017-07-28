Евгению Седыкину за попытку рейдерского захвата ТоАЗа дали четыре года лишения свободы условно

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело миноритарного акционера "ТольяттиАзота" Евгения Седыкина, обвиняемого по ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка и изготовление документов", ч. 1 ст. 170.1 УК РФ "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц" и ч. 30 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, по версии правоохранителей, владелец 0,00019% акций ОАО "ТольяттиАзот" пытался организовать рейдерский захват предприятия — одного из крупнейших производителей аммиака в России.

Он лично, а также через привлеченных подконтрольных и введенных в заблуждение людей собирался сменить руководство предприятия на основании решения якобы проведенного им нелегитимного общего собрания акционеров в ноябре 2015 года. Решением этого собрания был назначен новый совет директоров под его председательством, генеральный директор предприятия и отстранена управляющая компания завода.

Подделав пакет документов собрания, Седыкин направил его в Федеральную налоговую службу, на основании чего были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц.

В декабре 2015 г. он инсценировал еще одно внеочередное общее собрание акционеров, на котором якобы рассматривался вопрос о распределении прибыли организации, решение которого противоречило ранее принятому законным высшим органом управления ОАО.

С помощью подделки документов, по данным правоохранителей, он собирался оформить на себя и доверенную компанию право собственности на 4% акций предприятия и получить дивиденды на 972 млн рублей.

Суд с учетом пожилого возраста подсудимого назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным четыре года. Приговор в законную силу не вступил.