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Энергетика ТЭК

Строители солнечной электростанции в Новокуйбышевске пересмотрели сроки ввода объекта

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "Солар Системc" передвинула сроки строительства первой в Самарской области солнечной электростанции на вторую половину 2018 года. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал Владимир Дикоп, генеральный директор ООО "Самарская СЭС", реализующего проект.

Компания в октябре планирует выйти на площадку, расположенную в Новокуйбышевске, со строительными работами.

Напомним, ранее планировалось, что первая очередь электростанции должна быть пущена 1 декабря 2016 г., остальные — с интервалом в один год. Мощность первой очереди Самарской СЭС составит 25 МВт, а общая мощность станции — 75 МВт. Позднее были озвучены новые сроки сдачи первой очереди - 2-е полугодие 2017 года.

По словам Дикопа,в компании посчитали, что перед строительством станции на 75 МВт, целесообразнее опробовать технологии сначала на станции небольшой мощности, "отработать на ней все режимы — строительные, технологические, организационные". Поэтому сначала было решено построить станцию на 15 МВт в Астрахани.

Вторым основанием для пересмотра сроков реализации самарского проекта "желание и возможность построить большую солнечную электростанцию на собственном оборудовании".

Сейчас основное оборудование СЭС — кремниевые фотомодули — в России не производится. "Солар Системс" закупает модули за рубежом, в основном в Китае.

"В настоящее время мы практически закончили строительство завода в Подольске, который специализируется на производстве фотоэлементов (ФЭМ). Сейчас там ведутся пусконаладочные
работы, через 1,5-2 месяца предприятие введем в эксплуатацию. Мы хотим самарскую станцию построить на своих модулях, а это почти 50% ее стоимости. Именно по этой причине передвинулись сроки", - пояснил Дикоп.

Он отметил, что использование отечественных фотоэлементов позволит построить самарскую станцию на 70-80% из российского оборудования. Это соответствует требованиям федерального правительства о локализации и импортозамещении.

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