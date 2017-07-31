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1 сентября движение по обоим тоннелям на Московском шоссе пустят на полную мощность Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе Во время монтажа пролета путепровода на ул.Ташкентской движение по Демократической перекрывать не будут Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70% Ремонт ул. Чапаевской в Самаре могут завершить к концу августа

Дорожное строительство Транспорт и связь

1 сентября движение по обоим тоннелям на Московском шоссе пустят на полную мощность

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Оба объекта будут готовы принять транспорт уже через месяц, причем на Ракитовском шоссе движение откроется как по тоннелю, так и по кольцу, соединяющему потоки транспорта по верхней части развязки. Об этом Волга Ньюс сообщил представитель подрядной организации "Самаратрансстрой", руководитель проекта по реконструкции Московского шоссе в рамках его подготовки к ЧМ-2018 Алексей Зотов.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Дорожные рабочие, ведущие реконструкцию главной городской транспортной артерии, вышли на финишную прямую. За оставшийся месяц, согласно плану, им необходимо завершить укладку и обустройство всех съездов, карманов и развязок, соединяющих основные полосы движения на Московском шоссе с прилегающими к нему участками дорог.

"Со стороны Ракитовского шоссе в нижних слоях асфальтобетон уже уложен, — говорит Алексей Зотов, — сейчас идет подготовка к укладке полукольца со стороны Волжского шоссе. Поверхность рамп и тоннелей уже начинаем штукатурить. И в течение двух недель эти работы мы планируем завершить. На Кировской развязке продолжаются строиться дублеры в районе ТЦ "Империя". Но и здесь к 1 сентября мы должны закончить все работы и открыть для движения транспорта тоннель. Когда будет открыта верхняя часть развязки, зависит от окончания работ по возвращению на свое прежнее место памятника самолету Ил-2".

По словам представителя подрядчика, сегодня от АЗС "Роснефть" в районе Крутых ключей и до ТЦ "Метро" идет укладка верхнего, финального слоя дорожной одежды. "Совсем скоро этот участок по основному ходу движения Московского шоссе будет открыт для транспорта, и автомобилистам не нужно будет стоять в пробках, объезжая препятствия".

Параллельно работники ООО "Самаратрансстрой" ведут работы по озеленению придорожной территории — в районе пос. Мехзавод, а также между пр. Кирова и ул. Ташкентской. Здесь уже практически повсеместно выложена тротуарная плитка, на газоны насыпан чернозем, в настоящее время начался посев трав. А ближе к осени дорожники намерены высадить здесь деревья и кустарники.

Гид потребителя

Последние комментарии

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 15:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

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