1 сентября движение по обоим тоннелям на Московском шоссе пустят на полную мощность

Оба объекта будут готовы принять транспорт уже через месяц, причем на Ракитовском шоссе движение откроется как по тоннелю, так и по кольцу, соединяющему потоки транспорта по верхней части развязки. Об этом Волга Ньюс сообщил представитель подрядной организации "Самаратрансстрой", руководитель проекта по реконструкции Московского шоссе в рамках его подготовки к ЧМ-2018 Алексей Зотов.

Дорожные рабочие, ведущие реконструкцию главной городской транспортной артерии, вышли на финишную прямую. За оставшийся месяц, согласно плану, им необходимо завершить укладку и обустройство всех съездов, карманов и развязок, соединяющих основные полосы движения на Московском шоссе с прилегающими к нему участками дорог.

"Со стороны Ракитовского шоссе в нижних слоях асфальтобетон уже уложен, — говорит Алексей Зотов, — сейчас идет подготовка к укладке полукольца со стороны Волжского шоссе. Поверхность рамп и тоннелей уже начинаем штукатурить. И в течение двух недель эти работы мы планируем завершить. На Кировской развязке продолжаются строиться дублеры в районе ТЦ "Империя". Но и здесь к 1 сентября мы должны закончить все работы и открыть для движения транспорта тоннель. Когда будет открыта верхняя часть развязки, зависит от окончания работ по возвращению на свое прежнее место памятника самолету Ил-2".

По словам представителя подрядчика, сегодня от АЗС "Роснефть" в районе Крутых ключей и до ТЦ "Метро" идет укладка верхнего, финального слоя дорожной одежды. "Совсем скоро этот участок по основному ходу движения Московского шоссе будет открыт для транспорта, и автомобилистам не нужно будет стоять в пробках, объезжая препятствия".

Параллельно работники ООО "Самаратрансстрой" ведут работы по озеленению придорожной территории — в районе пос. Мехзавод, а также между пр. Кирова и ул. Ташкентской. Здесь уже практически повсеместно выложена тротуарная плитка, на газоны насыпан чернозем, в настоящее время начался посев трав. А ближе к осени дорожники намерены высадить здесь деревья и кустарники.