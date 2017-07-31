"Спецремстройзеленхоз" хочет взять кредит на 30 млн руб. под залог коммунальной техники

МП "Спецремстройзеленхоз" ищет подрядчика для оказания услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности. Информация о этом размещена на портале госзакупок.
Согласно аукционной документации, речь идет об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 млн руб. на срок 730 дней.
Сообщается, что кредит необходим муниципальному предприятию на пополнение оборотных средств и погашение долговых обязательств.
Опубликован также перечень имущества, которое готовы передать в залог банку. В него вошла 21 единица коммунальной техники — самосвалы, погрузчики, экскаваторы и прочее — общей балансовой стоимостью 51,7 млн рублей.
Начальная максимальная цена контракта (сумма, которую банк может получить в виде процентов за все время действия кредита) составляет 9,2 млн рублей.
Победителя аукциона должны определить 4 августа
Последние комментарии
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
Оченень интересная информация.
Со всех сторон обложили бедных учеников, лучше бы со взятками так боролись))
Ну, "Мурсик" оскорблять - это мы умеет! А вот что-то конкретное решить, предложить ... Город действительно получает прибыль от легальной рекламы. Но, что-то в городе меняется? Да, и куда эти легальные деньги в итоге "исчезают"? Инвестиции, затраты, работа менеджеров и работа городских властей - все взаимосвязано! Знаток комментарий (это "Мурсику")! А к 2019 году (июль-сентябрь), для сведения, когда истечет действие полученных разрешений - тот кто их получил, ОБЯЗАН БУДЕТ ДЕМОНТИРОВАТЬ СВОИ ЩИТЫ И ПРИВЕСТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ! И только потом (!), подавать новую заявку на участие в торгах на эти же места! Без какого-либо первоочередного права на эти места! Вот тогда и посмотрим, сколь желающих останется, от того количества, которое имеем сейчас. И по-поводу "реламщиков" - самые крупные в городе "РУАН" (ранее Питер, сейчас юр. адрес в Орле), еще одна компания - из Тольятти ... Есть правда еще "ДСВ" (бывшего руководителя "Родника") - щиты расположены вдоль федеральных трасс города, поэтому город из этих денег ничего не получает, все идет в область! Так, что КРУПНЫХ чисто самарских фирм и нет. Ну, по рекламным щитам в городе можно писать сколько угодно (я лично этим занимаюсь с 2002 года) ..., а порядок так и не наведут! Так, что бей тревогу ни бей ... - результат будет тот же. только эту тему время от времени "поднимают" в "определенные" моменты!
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?