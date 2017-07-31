"Спецремстройзеленхоз" хочет взять кредит на 30 млн руб. под залог коммунальной техники

МП "Спецремстройзеленхоз" ищет подрядчика для оказания услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности. Информация о этом размещена на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, речь идет об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 30 млн руб. на срок 730 дней.

Сообщается, что кредит необходим муниципальному предприятию на пополнение оборотных средств и погашение долговых обязательств.

Опубликован также перечень имущества, которое готовы передать в залог банку. В него вошла 21 единица коммунальной техники — самосвалы, погрузчики, экскаваторы и прочее — общей балансовой стоимостью 51,7 млн рублей.

Начальная максимальная цена контракта (сумма, которую банк может получить в виде процентов за все время действия кредита) составляет 9,2 млн рублей.

Победителя аукциона должны определить 4 августа