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Мост через Самарку в районе Спиридоновки спроектирует проектно-конструкторское бюро "Перспектива" 1 сентября движение по обоим тоннелям на Московском шоссе пустят на полную мощность Солнечную и Ташкентскую соединят на следующей неделе Во время монтажа пролета путепровода на ул.Ташкентской движение по Демократической перекрывать не будут Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Дорожное строительство Транспорт и связь

Мост через Самарку в районе Спиридоновки спроектирует проектно-конструкторское бюро "Перспектива"

КИНЕЛЬ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвело итоги аукциона по поиску подрядчика, который займется разработкой проектной документации строительства мостового перехода через р. Самару на автодороге Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург в Кинельском районе.

Начальная максимальная стоимость контракта на разработку проекта составляла 5,8 млн рублей.

На торги было подано две заявки. Победителем аукциона было признано ООО "Проектно-конструкторское бюро "Перспектива".

Компания выполнит работы за 5,3 млн рублей.

Напомним, мост будет расположен в районе Спиридоновки, где сейчас находится ветхий мост из дерева. Протяженность участка дороги — 4,3 км.

За начало трассы подрядчику нужно будет принять южную окраину населенного пункта Формальный, примыкающую к подъезду от автодороги Кинель — Богатое, конец трассы — на существующей автодороге Спиридоновка — Домашка.

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по инженерным изысканиям, внести изменения в документацию по планировке территории, включающую проект планировки (основная часть) и проект межевания, а также представить проектную и рабочую документацию. Работы должны быть выполнены до 27 октября 2017 года.

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Последние комментарии

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Брат Солнца 07 сентября 2016 15:55 Проект магистрали "Центральная" прошел первый этап отбора на софинансирование за счет "Платона"

Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.

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