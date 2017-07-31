Мост через Самарку в районе Спиридоновки спроектирует проектно-конструкторское бюро "Перспектива"

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвело итоги аукциона по поиску подрядчика, который займется разработкой проектной документации строительства мостового перехода через р. Самару на автодороге Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург в Кинельском районе.

Начальная максимальная стоимость контракта на разработку проекта составляла 5,8 млн рублей.

На торги было подано две заявки. Победителем аукциона было признано ООО "Проектно-конструкторское бюро "Перспектива".

Компания выполнит работы за 5,3 млн рублей.

Напомним, мост будет расположен в районе Спиридоновки, где сейчас находится ветхий мост из дерева. Протяженность участка дороги — 4,3 км.

За начало трассы подрядчику нужно будет принять южную окраину населенного пункта Формальный, примыкающую к подъезду от автодороги Кинель — Богатое, конец трассы — на существующей автодороге Спиридоновка — Домашка.

Подрядчику необходимо будет выполнить работы по инженерным изысканиям, внести изменения в документацию по планировке территории, включающую проект планировки (основная часть) и проект межевания, а также представить проектную и рабочую документацию. Работы должны быть выполнены до 27 октября 2017 года.