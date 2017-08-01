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Музеи и выставки Культура

Появилась афиша Музея модерна на август

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Стала известна программа мероприятий Музея модерна на август.

3 августа (четверг) в 20:00 пройдет мероприятие из цикла "Звук и экран". Цикл включает в себя показ немых фильмов начала XX века в сопровождении живой музыки от молодых самарских исполнителей.

Билет стоит 80 рублей.

5 августа (суббота) в 14:00 — велоэкскурсия по городу, способ нескучно покататься по улицам Самары на велосипеде и заодно узнать новое о самарском модерне. Собирается группа не более 15 человек, возрастное ограничение 18+, нужен свой велосипед.

Билет стоит 150 рублей.

10 августа (четверг) в 19:00 пройдет лекция из цикла "Другие". Авторский проект Ильи Саморукова, который рассказывает о наиболее интересных личностях конца XIX — начала XX века, чьи идеи повлияли на дальнейшее развитие культуры, искусства, философии.

Билет стоит 80 рублей.

12 августа (суббота) в 13:00 — семейный выходной в музее. Мероприятие состоит из сборной семейной экскурсии по музею, мастер-класса или подвижных игр для детей и чаепития. Экскурсии адаптированы под детский возраст. К сборной экскурсии можно присоединиться без предварительной записи.

Семейный билет (двое взрослых + ребенок / взрослый +2 детей) стоит 300 рублей.

15 августа (вторник) в 19:00 пройдет пешеходная экскурсия по городу, на которой будет рассказано о домах, построенных в период конца XIX - начала XX вв., видных архитекторах эпохи модерна и основных архитектурных элементах этого стиля. Экскурсия проходит с радиогидом. Возрастное ограничение: 10+.

Билет стоит 100 рублей.

19 августа (суббота) в 20:00 можно посетить Ночь экспрессии. Мероприятие, посвященное экспрессионизму как направлению в эстетике и визуальном искусстве. Это направление, зародившись в начале 20 века, стало основой немецкого искусства, и вобрало в себя элементы символизма, мистицизма и декаданса.

26 августа (суббота) в 17:00 пройдет лекция из цикла "Разговоры об искусстве". Лекционный цикл призван осветить все эпохи и направления во всеобщей истории искусства. Курс рассчитан на интересующихся людей, которые никогда специально не изучали историю искусства.

Билет стоит 80 рублей.

29 августа (вторник) в 19:00 — пешеходная экскурсия по городу. Экскурсия, посвященная стилю модерн, проходит с радиогидом. Возрастное ограничение: 10+, билет стоит 100 рублей.

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