В Самаре на концерте "Большая опера" выступят Рамиз Усманов, Юрий Городецкий и Тигран Оганян

В Концертном зале Самарской филармонии 15 октября пройдет концерт "Большая опера. Три тенора".
В этот вечер на сцене вместе с симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера — народного артиста РФ Михаила Щербакова выступят народный артист Республики Узбекистан, солист Большого театра им. Навои Рамиз Усманов, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий Городецкий и солист Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна Тигран Оганян.
В Самаре три тенора из разных стран исполнят популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов, неаполитанские песни и прочее.
Солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий Городецкий — обладатель медали Франциска Скорины (2016), финалист Международного конкурса вокалистов "Би-Би-Си" (Кардифф, Уэльс, 2013), финалист Международного музыкального конкурса (Монреаль, Канада, 2012). Удостоен специального приза звукозаписывающей компании АТМА Классик. Лауреат VII Международного конкурса вокалистов им. С. Монюшко (Варшава, 2010), Международного конкурса им. Королевы Елизаветы (Брюсель, Бельгия, 2008), II Международного конкурса камерных певцов им. Р.Яхина (Казань, Россия, 2007), лауреат Всероссийского конкурса вокально-фортепианных дуэтов (Санкт-Петербург, Россия, 2006), Международного конкурса вокалистов им. Л. П. Александровской (Минск, Беларусь, 2004), Гран-при Специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (2006).
Участник Молодежной оперной программы Вашингтонской национальной оперы (2012-2014). В 2013 г. состоялся сольный концерт Юрия Городецкого в консерватории Монреаля. Выступал на сцене Королевской оперы Валлонии (Льеж, Бельгия), на сцене Большого театра России.
Тигран Оганян — обладатель специального приза Дельфийских игр в Ереване (2010), бронзовый призер Дельфийских игр в Астане (2012); был награжден специальным призом на Конкурсе молодых оперных певцов в Санкт-Петербурге (2013); стал "Самым перспективным молодым тенором" на Международном конкурсе оперных певцов им. Язепса Витолса (Рига, 2015). Награжден Призом президента Армении, а также получил специальный приз на Международном конкурсе им. Галины Вишневской в Москве (2016).
Тигран Оганян родился 5 мая 1994 года. В 2016 г. с красным дипломом окончил Ереванскую консерваторию им. Комитаса (класс Рафаэля Акопянца) и дебютировал с первой большой ролью на сцене Филармонии: с филармоническим оркестром во главе с дирижером Эдуардом Топчаном исполнил партию Рудольфа в опере Джакомо Пуччини "Богема". В 2015 г. исполнил роль Степаноса Шаумяна в опере "Давид Бек" в лондонском Театре им. Бенджамина Бриттена. В 2016 г. дебютировал на сцене ереванского Оперного театра им А. Спендиаряна с ролью Молодого цыгана в "Алеко". В 2016 году с филармоническим оркестром во главе с дирижером Эдуардом Топчаном исполнил "Реквием" Дворжака.
Тигран Оганян принимал участие в программе YAVA Хьюстон Гранд Опера (Хьюстон, 2014). Участвовал в мастер-классе Монсеррат Кабалье (Ереван, 2014). С декабря 2015 г. – солист Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна.
Рамиз Усманов — обладатель I премии регионального конкурса "Романсиада-2008" (Казахстан, Шымкент), II премии Международного конкурса "Романсиада-2008" (Россия, Москва), I премии и звания "Лучший тенор конкурса" Международного конкурса вокалистов им. Бюль-Бюля (Азербайджан, 2010), Гран-При конкурса Тулегеновой (Алматы, Казахстан, 2012), II места Международного конкурса "Competizione dell`Opera" (Австрия, Линц, 2013), Гран-При Минского международного Рождественского оперного конкурса (2014). Заслуженный артист Узбекистана (2010), Народный артист Республики Узбекистан (2015).
Рамиз Усманов родился 14 декабря 1981 г. в Джизакской области, Арнасайском районе (Узбекистан). После окончания 9-го класса, в 1996 г. поступил в музыкальное училище им. Ю.Раджаби по специальности "рубаб". В 2000 г. поступил в Государственную консерваторию Узбекистана по специальности "академический вокал" в класс доцента Абдукадырова. В 2000 г. поступил в стажерскую группу Государственного Академического Большого театра им. Навои. С 2005 г. — солист оперной труппы ГАБТ им. Навои. Регулярно принимает участие во всех правительственных и государственных концертах.