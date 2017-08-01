В Самаре на концерте "Большая опера" выступят Рамиз Усманов, Юрий Городецкий и Тигран Оганян

В Концертном зале Самарской филармонии 15 октября пройдет концерт "Большая опера. Три тенора".

В этот вечер на сцене вместе с симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера — народного артиста РФ Михаила Щербакова выступят народный артист Республики Узбекистан, солист Большого театра им. Навои Рамиз Усманов, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий Городецкий и солист Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна Тигран Оганян.

В Самаре три тенора из разных стран исполнят популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов, неаполитанские песни и прочее.