На пр-те Масленникова от Маломосковской до Ново-Садовой начат ремонт дороги

На проспекте Масленникова от ул. Маломосковской до ул. Ново-Садовой начаты работы по ремонту дорожного полотна.

Работы ведутся в рамках приоритетного проекта министерства транспорта РФ "Безопасные и качественные дороги". О начале работ сообщили в официальном сообществе проекта в соцсетях.

Уже произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время дорожники приступят к укладке выравнивающего, а затем верхнего слоя асфальтобетона.

Работы будут вестись в ночное время.