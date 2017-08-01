На пр-те Масленникова от Маломосковской до Ново-Садовой начат ремонт дороги

На проспекте Масленникова от ул. Маломосковской до ул. Ново-Садовой начаты работы по ремонту дорожного полотна.
Работы ведутся в рамках приоритетного проекта министерства транспорта РФ "Безопасные и качественные дороги". О начале работ сообщили в официальном сообществе проекта в соцсетях.
Уже произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. В ближайшее время дорожники приступят к укладке выравнивающего, а затем верхнего слоя асфальтобетона.
Работы будут вестись в ночное время.
Последние комментарии
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Да, теперь мало попасть в список регионов с критическим состоянием дорог. Теперь надо представить проект, подготовленный соответственно и выиграть тендер. Это правильно-ценность полученных средств из Платона возрастает.