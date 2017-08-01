В Чапаевске построят новый ледовый дворец за 121 млн рублей

В Чапаевске построят новый крытый каток с искусственным льдом за 121 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает ГКУ "Управление капитального строительства".
По техзаданию подрядчик должен полностью построить здание катка и все сопутствующие службы до середины лета 2018 года.
Последние комментарии
А может все-таки снести? В Москве вот даже и каменные магазины не преграда. Мест для прогулок совсем не стало. Снести.
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
Интересно, а аспект историко-культурного наследия проверен на сей территории? Вроде как погребения недалеко археологи находили.
Надеюсь с обременением)
А Волга она одна.