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В Чапаевске построят новый ледовый дворец за 121 млн рублей

ЧАПАЕВСК. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске построят новый крытый каток с искусственным льдом за 121 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает ГКУ "Управление капитального строительства".

По техзаданию подрядчик должен полностью построить здание катка и все сопутствующие службы до середины лета 2018 года.

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