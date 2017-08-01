В Чапаевске построят новый ледовый дворец за 121 млн рублей

В Чапаевске построят новый крытый каток с искусственным льдом за 121 млн руб., сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает ГКУ "Управление капитального строительства". По техзаданию подрядчик должен полностью построить здание катка и все сопутствующие службы до середины лета 2018 года.