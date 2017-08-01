В Самаре футбольного фаната судят за организацию экстремистского сообщества

Это первое подобное дело в регионе. Правоохранительные органы намерены доказать, что футбол был лишь предлогом для организации беспорядков и серии нападений на уроженцев соседних республик.

Евгению Гаврилову сейчас 29 лет, к этому времени он уже неоднократно бывал на скамье подсудимых. Все дело в его радикальных взглядах: молодой человек долго не только разделял идею о превосходстве славян, но и пропагандировал свои взгляды в молодежной среде, интернете и на улице. В последнем случае всех несогласных он и его друзья "убеждали" в своей правоте при помощи кулаков.

Вокруг Гаврилова объединилось с десяток человек в возрасте от 18 до 30 лет, себя они называли самарской организацией футбольных болельщиков T.O.Y.S. (The Opposition Young Supporters) (запрещена на территории РФ) и даже "завели" себе эмблему — изображение игрушечной собаки, голова которой проткнута иголкой.

На самом же деле, как позже установят правоохранительные органы, футбол был лишь предлогом. С конца 2014 г. по октябрь 2016 г. они то и дело устраивали несанкционированные шествия, драки и нападения на уроженцев соседних республик.

Почти каждый из членов группировки имеет за плечами приводы в отделы полиции: они размещали у себя на страницах нацистскую символику, за что были оштрафованы, а в июне 2016 г. трое участников группировки разгромили точку по продаже шаурмы на ул. Вилоновской, которой владел уроженец Азербайджана. По данным следствия, Анатолий Беда, Никита Кулаков и Роман Абраменко были пьяны на момент совершения преступления. Молодые люди избили владельца торговой точки, а от удара табуретом он получил перелом руки. По приговору суда все трое отделались легким испугом и условными сроками.

Самого Гаврилова с 2012 по 2016 г. судили за демонстрацию нацистских символов на стадионе "Металлург", несанкционированное шествие футбольных фанатов вблизи того же стадиона, а также за нанесение тяжких травм посетителю заведения, где он когда-то работал охранником — за это в октябре 2016 г. Гаврилова отправили на полгода в колонию общего режима.

К тому моменту за T.O.Y.S. уже всерьез взялись сотрудники УФСБ России по Самарской области. В итоге в отношении лидера группировки Евгения Гаврилова в том же 2016 г. по материалам УФСБ в региональном Следственном комитете были возбуждены еще несколько уголовных дел: по ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в сети Интернет", ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", а также по ст. 282.1 УК РФ "Организация экстремистского сообщества". До суда они дошли в июле 2017 года.

"Подсудимый вину признал в полном объеме и просил рассмотреть дело в особом порядке, однако ему было отказано. Суд намерен рассмотреть все обстоятельства произошедшего, чтобы удостовериться, что действиям подсудимого дана верная квалификация", — рассказала старший помощник прокурора Промышленного района Ольга Романова.

Что касается самой организации T.O.Y.S., то в 2017 г. она была официально запрещена. Если в 2004 г., когда она только создавалась, группа действительно поддерживала самарский футбольный клуб "Крылья Советов", то на момент рассмотрения дела в 2016 г. в Советском районном суде все согласились с тем, что свои идеалы члены организации давно пересмотрели. Сейчас организация футбольных болельщиков T.O.Y.S. внесена в официальный список запрещенных экстремистских организаций.