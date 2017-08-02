Владлена Губарева прошла в следующий тур "Битвы талантов" на МУЗ ТВ

Юная певица из Новокуйбышевска Владлена Губарева успешно преодолела второй этап музыкального конкурса "Битва талантов" на телеканале МУЗ ТВ, сообщает progorodnsk.ru.

Во втором этапе Владе, входящей в команду "Огня", наставником которой является Ани Лорак, предстояло выступить перед звездным жюри в составе Олега Газманова, Полины Гагариной и Natanа. Газманов восхитился выступлением Влады Губаревой и назвал ее "готовым артистом". В этом этапе она выступила с композицией под названием "Ворона" и прошла в следующий тур.

Напомним, "Битва талантов" — совместный проект Академии популярной музыки Игоря Крутого и МУЗ ТВ. Кастинги на телепроект проходили в разных городах России. Эфиры "Битвы талантов" стартовали 15 июля.

В субботу, 5 августа, в 12:30 по местному времени можно будет увидеть выступление другой конкурсантки из Новокуйбышевска, Миланы Жарехиной.