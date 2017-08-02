Владлена Губарева прошла в следующий тур "Битвы талантов" на МУЗ ТВ

Юная певица из Новокуйбышевска Владлена Губарева успешно преодолела второй этап музыкального конкурса "Битва талантов" на телеканале МУЗ ТВ, сообщает progorodnsk.ru.
Во втором этапе Владе, входящей в команду "Огня", наставником которой является Ани Лорак, предстояло выступить перед звездным жюри в составе Олега Газманова, Полины Гагариной и Natanа. Газманов восхитился выступлением Влады Губаревой и назвал ее "готовым артистом". В этом этапе она выступила с композицией под названием "Ворона" и прошла в следующий тур.
Напомним, "Битва талантов" — совместный проект Академии популярной музыки Игоря Крутого и МУЗ ТВ. Кастинги на телепроект проходили в разных городах России. Эфиры "Битвы талантов" стартовали 15 июля.
В субботу, 5 августа, в 12:30 по местному времени можно будет увидеть выступление другой конкурсантки из Новокуйбышевска, Миланы Жарехиной.
Последние комментарии
скучнейшее мероприятие...и лет 10 назад и сейчас
Да, такое надолго запоминается. РЖД за организацию твердую пятерку можно поставить. И здорово, что не отгораживались от всех, а подарили этот праздник всем жителям города. Спасибо!
Спасибо огромное за организацию такого грандиозного праздника! Очень рада, что услышала Би-2 вживую да еще и с оркестром—это было замечтательно. Лева настолько харизматичный человек, заводит, зажигает и отрывается сам! Обажаю! Очень круто все было, мои эмоции безграничны! Теперь обязательно пойду на их концерт) и считаю,что большие праздники нашего города нужно организовывать именно так.
Кому нужен этот клоун? Какое самомнение о себе любимом,
Концерт был очень хороший(много много много ЛЮБВИ),а статья плоха (много много много желчи). Спасибо всем. Юрий.