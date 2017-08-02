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Дорожное строительство Транспорт и связь

Разворотное кольцо трамвая около "Самара Арены" расширили на 12 метров

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Строители новой трамвайной линии до стадиона "Самара Арена" приступили к вырезке основания под будущее разворотное кольцо.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Территорию уже разметили, и на месте в круглосуточном режиме ведутся земляные работы.

Как рассказал представитель компании-подрядчика — начальник участка № 2 АО "ВТС Метро" Дмитрий Зеленов, диаметр разворотного кольца пришлось расширить на 12 м от проектного значения.

"Внутри кольца строятся подземные локальные очистные сооружения (ЛОС), они расположены достаточно глубоко, срок окончания работ там запланирован на осень. Чтобы нам не мешать друг другу и не задерживать проведение работ, было принято решение немного расширить разворотное кольцо. Теперь мы можем проводить работы одновременно", — пояснил он.

Ведутся на кольце и работы по строительству будущего диспетчерского пункта — первый этаж двухэтажного здания сейчас уже готов. В первоначальный проект пункта планируется внести изменения — его оформят в космической тематике.

Гид потребителя

Последние комментарии

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вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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