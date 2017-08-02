Разворотное кольцо трамвая около "Самара Арены" расширили на 12 метров

Строители новой трамвайной линии до стадиона "Самара Арена" приступили к вырезке основания под будущее разворотное кольцо.
Территорию уже разметили, и на месте в круглосуточном режиме ведутся земляные работы.
Как рассказал представитель компании-подрядчика — начальник участка № 2 АО "ВТС Метро" Дмитрий Зеленов, диаметр разворотного кольца пришлось расширить на 12 м от проектного значения.
"Внутри кольца строятся подземные локальные очистные сооружения (ЛОС), они расположены достаточно глубоко, срок окончания работ там запланирован на осень. Чтобы нам не мешать друг другу и не задерживать проведение работ, было принято решение немного расширить разворотное кольцо. Теперь мы можем проводить работы одновременно", — пояснил он.
Ведутся на кольце и работы по строительству будущего диспетчерского пункта — первый этаж двухэтажного здания сейчас уже готов. В первоначальный проект пункта планируется внести изменения — его оформят в космической тематике.
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)