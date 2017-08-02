Тоннель для трамвая под ул. Дальней готов наполовину

Готовность тоннеля для трамвая, который строится под улицей Дальней, составляет 50% — из 26 м подземного сооружения построено уже 13 метров.

Об этом сообщил представитель компании-подрядчика — начальник участка № 2 АО "ВТС Метро" Дмитрий Зеленов.

"Вся монолитная часть первой половины тоннеля залита бетоном, движение по улице Дальней переведено на полосу над готовым участком, и мы приступили к земляным работам на второй половине тоннеля", — рассказал он.

Непосредственно тоннель — лишь малая часть путепровода, по которому трамваи, везущие болельщиков на стадион "Самара Арена", будут проезжать под улицей Дальней. Сам путепровод, длина которого составляет 388 метров, тоже готов почти на 50%.

По графику его строительство должно завершиться в октябре. Долгое время ускорить работы строителям мешали сконцентрированные на участке многочисленные инженерные коммуникации, перенос которых закончился не так давно. Сейчас на участке остается только один мешающий строительству ангар, в котором раньше продавали стройматериалы — его собственник требует, чтобы муниципалитет выкупил не только нужные для трамвайной линии квадратные метры, но и весь участок целиком.

Напомним, длина путепровода составляет 388 погонных метров, ширина — 13 м, самая глубокая часть под улицей Дальней проходит на глубине около девяти метров. Для строительства путепровода потребуется около 5 тыс. куб. м бетона и около 200 т арматуры.

Предусмотрены и внутренний, и наружный дренаж и гидроизоляция, аналогичная применяемой при строительстве путепроводов на пересечении Московского шоссе с Ракитовском шоссе и с пр. Кирова.