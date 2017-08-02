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Дорожное строительство Транспорт и связь

Тоннель для трамвая под ул. Дальней готов наполовину

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Готовность тоннеля для трамвая, который строится под улицей Дальней, составляет 50% — из 26 м подземного сооружения построено уже 13 метров.

Тоннель для трамвая под ул. Дальней готов наполовину Тоннель для трамвая под ул. Дальней готов наполовину
Фото: Дмитрий Бурлаков

Об этом сообщил представитель компании-подрядчика — начальник участка № 2 АО "ВТС Метро" Дмитрий Зеленов.

"Вся монолитная часть первой половины тоннеля залита бетоном, движение по улице Дальней переведено на полосу над готовым участком, и мы приступили к земляным работам на второй половине тоннеля", — рассказал он.

Непосредственно тоннель — лишь малая часть путепровода, по которому трамваи, везущие болельщиков на стадион "Самара Арена", будут проезжать под улицей Дальней. Сам путепровод, длина которого составляет 388 метров, тоже готов почти на 50%.

По графику его строительство должно завершиться в октябре. Долгое время ускорить работы строителям мешали сконцентрированные на участке многочисленные инженерные коммуникации, перенос которых закончился не так давно. Сейчас на участке остается только один мешающий строительству ангар, в котором раньше продавали стройматериалы — его собственник требует, чтобы муниципалитет выкупил не только нужные для трамвайной линии квадратные метры, но и весь участок целиком.

Напомним, длина путепровода составляет 388 погонных метров, ширина — 13 м, самая глубокая часть под улицей Дальней проходит на глубине около девяти метров. Для строительства путепровода потребуется около 5 тыс. куб. м бетона и около 200 т арматуры.

Предусмотрены и внутренний, и наружный дренаж и гидроизоляция, аналогичная применяемой при строительстве путепроводов на пересечении Московского шоссе с Ракитовском шоссе и с пр. Кирова.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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