Открыт прием заявок на возмещение затрат сельхозпроизводителей области

С 1 августа министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области приступило к приему заявок на возмещение затрат, понесенных сельхозпроизводителями губернии в 2016 г. на закупку новой техники и оборудования.

Об этом сообщил сайт областного аграрного ведомства.

В первую очередь, в рамках соответствующей федеральной программы будет компенсирована часть средств на приобретение сельхозагрегатов отечественного производства. В настоящее время, за счет дополнительных денег из областного бюджета самарским аграриям в полном объеме оказана господдержка на техническое перевооружение в 2013–2015 годах. Всего просубсидировано 250 единиц техники стоимостью около 1 млрд рублей. Сумма субсидии достигла 218 млн рублей.

Ставка на высокопроизводительную энергонасыщенную технику российского производства себя полностью оправдала, так как позволила в короткие сроки ощутимо повысить энергообеспеченность машинно-тракторного парка губернии при оптимальном сочетании цена-качество.

Так, проведенные Поволжской машинно-испытательной станцией исследования заключают, что для зоны Поволжья отечественные зерноуборочные комбайны имеют наиболее низкую себестоимость уборки (427-464 руб./т) и низкие эксплуатационные затраты (6,4 — 9,1 тыс. руб./ч), а следовательно — более экономически эффективны.

В текущем году между правительством Самарской области и государственной лизинговой компанией "Росагролизинг" заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие в регионе механизма финансовой аренды сельхозтехники и племенных животных. Сегодня более 230 предприятий АПК области пользуются этим финансовым инструментом. Наиболее активно соглашение реализуется в Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Исаклинском, Ставропольском, Безенчукском, Кинельском районах губернии.

Руководитель управления технической политики министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Сучков:

— Современная высокопроизводительная сельскохозяйственная техника и технологии — удовольствие недешевое и сподвигнуть хозяйства тратить небогатый финансовый запас на обновление техники, без механизмов государственной поддержки сложно. Сегодня налажена работа с ведущими российскими заводами-изготовителями современной техники, заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве, проводятся демонстрационные показы новинок. Благодаря этому у самарских аграриев есть возможность первыми приобретать новые разработки и технологии, способствующие повышению финансовой устойчивости предприятий.