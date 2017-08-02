Открыт прием заявок на возмещение затрат сельхозпроизводителей области

С 1 августа министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области приступило к приему заявок на возмещение затрат, понесенных сельхозпроизводителями губернии в 2016 г. на закупку новой техники и оборудования.
Об этом сообщил сайт областного аграрного ведомства.
В первую очередь, в рамках соответствующей федеральной программы будет компенсирована часть средств на приобретение сельхозагрегатов отечественного производства. В настоящее время, за счет дополнительных денег из областного бюджета самарским аграриям в полном объеме оказана господдержка на техническое перевооружение в 2013–2015 годах. Всего просубсидировано 250 единиц техники стоимостью около 1 млрд рублей. Сумма субсидии достигла 218 млн рублей.
Ставка на высокопроизводительную энергонасыщенную технику российского производства себя полностью оправдала, так как позволила в короткие сроки ощутимо повысить энергообеспеченность машинно-тракторного парка губернии при оптимальном сочетании цена-качество.
Так, проведенные Поволжской машинно-испытательной станцией исследования заключают, что для зоны Поволжья отечественные зерноуборочные комбайны имеют наиболее низкую себестоимость уборки (427-464 руб./т) и низкие эксплуатационные затраты (6,4 — 9,1 тыс. руб./ч), а следовательно — более экономически эффективны.
В текущем году между правительством Самарской области и государственной лизинговой компанией "Росагролизинг" заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие в регионе механизма финансовой аренды сельхозтехники и племенных животных. Сегодня более 230 предприятий АПК области пользуются этим финансовым инструментом. Наиболее активно соглашение реализуется в Большечерниговском, Кинель-Черкасском, Исаклинском, Ставропольском, Безенчукском, Кинельском районах губернии.
Руководитель управления технической политики министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Сучков:
— Современная высокопроизводительная сельскохозяйственная техника и технологии — удовольствие недешевое и сподвигнуть хозяйства тратить небогатый финансовый запас на обновление техники, без механизмов государственной поддержки сложно. Сегодня налажена работа с ведущими российскими заводами-изготовителями современной техники, заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве, проводятся демонстрационные показы новинок. Благодаря этому у самарских аграриев есть возможность первыми приобретать новые разработки и технологии, способствующие повышению финансовой устойчивости предприятий.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.