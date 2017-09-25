Роспатент отказал в праве на бренд ВИА "Синяя птица" продюсерскому центру из Саратова

Роспатент с подачи самарского фонда "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица" признал недействительным право на бренд одноименного продюсерского центра из Саратова, пишет "Самарское обозрение".

Известный музыкальный коллектив ВИА "Синяя птица" создали в Куйбышеве в середине 1970-х годов Роберт и Михаил Болотные. Здесь в 1975 г. коллектив выпустил первую пластинку, а через год в Тольятти состоялся первый концерт. Проработав вместе около 16 лет, в 1991 г. музыканты создали свои отдельные коллективы.

Самарский в 1998 г. возглавил Александр Комаров. Здесь же остался ныне покойный вокалист Сергей Дроздов. Сейчас эта группа существует под эгидой фонда "Программа поддержки творчества ВИА "Синяя птица".

Однако через несколько лет по России начала гастролировать еще одна "Синяя птица", которую возглавил Александр Дроздов (ООО "Продюсерский центр "Синяя птица", г. Саратов). Каждый из коллективов зарегистрировал за собой товарный знак "Синяя птица" и дает концерты.

Самарский коллектив является правообладателем товарных знаков "Синяя птица" с 2002 и 2005 годов, а саратовское общество - с 2013-го. Все знаки относятся к 41 индексу, но разными словами характеризуют одни и те же услуги, связанные с концертной деятельностью.

11 апреля 2017 г. самарская "Синяя птица" обратилась в палату по патентным спорам (ППС) при Роспатенте с возражением против предоставления правовой охраны знаку саратовского двойника. Как утверждают в самарском коллективе, саратовский правообладатель "в целях введения потребителей в заблуждение начал прилагать усилия к препятствованию деятельности лица, подавшего возражение, - рассылка писем об отмене мероприятий, подача рапортов в правоохранительные органы и т.д.".

21 июня и 27 июля коллегия по спорам решала конфликт между коллективами и пришла к выводу, что знаки действительно схожи, а заявленная деятельность идентична (услуги оркестров, зрелищные мероприятия). Поскольку коллектив Комарова начал свою деятельность раньше, да и само название прочно ассоциируется с Самарой, правовую охрану знака саратовского центра признали недействительной.

Руководитель московско-саратовского коллектива Александр Дроздов выразил удивление по этому поводу, сообщив изданию, что ему ничего не известно о решении Роспатента. После отправки Дроздову текста решения Роспатента он перезвонил и сообщил, что их не уведомляли о начавшемся споре. А также - что саратовская "Синяя птица" выступления не прекратит.

"Эта ситуация в любом случае будет отыграна. Мы будем обращаться в суд, и не в один. Как мы можем согласиться с этим решением, если нас даже не уведомляли о разбирательстве?" - говорит Дроздов. (В документе Роспатента утверждается, что о начале разбирательства его организацию все-таки уведомляли.) Сейчас коллектив Александра Дроздова готовится дать концерт в Самаре.