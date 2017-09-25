Конкурсный управляющий "Компаньона" пытается вернуть почти 600 млн руб., переданные "Центр Офису"

Конкурсный управляющий банкротством самарской страховой компании "Компаньон" Елена Зотьева пытается вернуть в конкурсную массу деньги, которые страховщик незадолго до своего краха передал ростовскому ООО "Центр Офис", пишет "Самарское обозрение".

Напомним, проблемы крупнейшего самарского страховщика СГ "Компаньон" вышли в публичную плоскость весной 2015 года. Тогда у Центрального банка появились вопросы к капиталу компании. Уже в середине 2015 г. компания лишилась лицензии, и в ней стартовала процедура банкротства. На фоне собственного дефицита средств копания Александра Зобнина очень щедро финансировала "побочные бизнесы". Как стало известно из отчетов конкурсного управляющего "Компаньона", страховщик массированно выводил собственные средства незадолго до банкротства. Согласно данным управляющего, 20 апреля 2015 г. "Компаньон" передал в капитал некоего ООО "Центр Офис" 596 млн рублей. Компания зарегистрирована в Ростове-на-Дону, и ее единственным собственником была сама СГ "Компаньон". Правда, как подчеркивает конкурсный управляющий, до капитала "Центр Офиса" эти деньги так и не дошли. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, он как был, так и остался в размере 10 тыс. рублей. "Платежи произведены безо всяких правовых оснований, с единственной целью - вывести из предприятия денежные средства в ущерб кредиторам должника", - говорится в сообщении конкурсного управляющего. Елена Зотьева уже объявила о намерении оспорить данную сделку.

Куда делось более полумиллиарда рублей - неизвестно. Однако, по данным Арбитражного суда Московской области, ООО "Центр Офис" подал в августе нынешнего года несколько исков к ООО "Гермес" о взыскании с него 539 млн рублей. Детали претензий пока не раскрываются.

"Гермес", зарегистрированный в городе Руза Московской области, уже всплывал в теме банкротства "Компаньона" и его сомнительных сделок. Незадолго до банкротства "Компаньон" приобрел у "Гермеса" недвижимое имущество на ул. Арцыбушевской, общей стоимостью 1,08 млрд рублей. Компания пыталась расторгнуть договор купли-продажи объекта, вернуть недвижимость себе и получить неустойку в размере 324 млн руб., суд удовлетворять эти требования отказался. Также ООО "Гермес" в качестве третьего лица участвует в спорах, инициированных ООО "Проектный офис" - компанией, подконтрольной собственникам "Компаньона" и получившей портфель прав требований страховщика.

По мнению юристов, претензии управляющего к операциям "Компаньона" с "Центр Офисом" могут выйти и в уголовную плоскость. Это зависит в первую очередь от активности конкурсного управляющего в плане направления соответствующих заявлений в правоохранительные органы. "Если в реестре кредиторов есть налоговая служба, то можно привлечь к уголовной ответственности тех, кто причастен к нарушению, можно по п. 2 ст. 199 УК РФ (за сокрытие денежных средств, которые могли требоваться для погашения задолженности перед ФНС). Кроме того, в зависимости от обстоятельств дела можно говорить о "мошенничестве" или "растрате", - комментирует управляющий партнер АБ "Карпов, Тараборин и партнеры" Дмитрий Тараборин.