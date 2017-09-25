"ЭнергосбыТ Плюс Самара" подает иск о банкротстве ОАО "Авиакор - авиационный завод"

Руководство Самарского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратится в Арбитражный суд области с иском на банкротство ОАО "Авиакор - авиационный завод". Иск будет передан в судебную инстанцию 26 сентября.

Об этом говорится в распространенном 25 сентября сообщении пресс-службы Самарского филиала ПАО "Т Плюс" (энергосбытовая компания "ЭнергосбыТ Плюс" входит в Группу "Т Плюс").

По информации пресс-службы Самарского филиала ПАО "Т Плюс", ОАО "Авиакор - авиационный завод является крупнейшим неплательщиком за полученную от "Т Плюс" тепловую энергию среди всех промышленных производств Самарской области. Размер долга достиг 90 млн руб., из которых 80 млн руб. уже подтверждено судебными решениями, и по ним получены исполнительные листы.

"Поставка теплоресурсов на завод-должник прекращена нами весной 2017 года. После этого мы неоднократно предлагали клиенту различные пути урегулирования задолженности. Учитывая размер неплатежей и отсутствие конструктивных и реалистичных предложений со стороны предприятия, было принято решение об инициировании процедуры банкротства данного должника. Банкротство этого предприятия не является самоцелью, но у нас нет возможности производить тепло без оплаты со стороны потребителя. Бесконечно бесплатно давать тепловую энергию в цеха "Авиакора" мы не можем", - отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.