Открылся V губернский фестиваль "Рожденные в сердце России"

В Самарской филармонии 25 сентября состоялось открытие V губернского фестиваля самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России". Первыми свои программы представили победители 2016 г., сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Гостей и участников фестиваля самодеятельного народного творчества приветствовал министр культуры Самарской области Сергей Филиппов: "В этом году фестиваль "Рожденные в сердце России" отмечает пусть небольшой, но значимый юбилей. Фестиваль живет и развивается, а значит идея глубоко запала в души жителей нашей губернии".

Каждый фестиваль имеет свою тематику. Первый форум самодеятельного народного творчества был посвящен малой родине, представители районов и городов с огромной любовью рассказывали об истории и традициях своего родного края. Фестиваль, прошедший в 2014 г., был посвящен 70-летию Великой Победы, и опять участники посвящали свои программы землякам, внесшим вклад в Великую Победу. Судьбы многих самарцев прозвучали в песнях и стихах. В 2015 г. темой "Рожденных в сердце России" стало 165-летие Самарской губернии. Фестиваль 2016 г. был посвящен российскому кинематографу, и тогда самарские зрители вместе с участниками концертных программ заново знакомились с известными артистами, режиссерами, как выяснялось, нашими земляками. Тема юбилейного фестиваля самодеятельного народного творчества звучит так: "Моя Россия".

"Это посвящение живой душе народа, творчеству наших людей, любви к своему краю. Уверен, что тема "Моя Россия" позволит режиссерам и участникам коллективов с душой подойти к подготовке своих концертных программ", - заметил министр С.Филиппов.

В 2017 г. фестиваль расширяет свои границы. Впервые увеличивается количество участников, в этом году будет показано 47 программ. Связано это с тем, что свои отчетные концерты самостоятельно будут представлять внутригородские районы Самары и Тольятти.

Участие районов этих двух городов позволило расширить и географию конкурсных площадок. Впервые концерты пройдут не только в Самаре (на сцене Самарской филармонии и Театра оперы и балета), но и в Тольятти. Для этого будут задействованы Тольяттинская филармония и Дворец культуры и творчества. Все это позволит жителям Сызрани, Октябрьска, Жигулевска и близлежащих районов посетить отчетные концерты и поддержать любимые коллективы.

Пятый фестиваль открывали победители прошлого года. Свои концертные программы представили Чапаевск - обладатель Гран-при IV фестиваля, а также Красноярский и Шенталинский районы. Каждый из участников постарался рассказать о многонациональности своего родного края, о талантливых людях, живущих в нем, и практически все программы коснулись темы спорта и предстоящего чемпионата мира по футболу.