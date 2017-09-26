16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самара вышла из ТОП-10 городов с самыми "убитыми" дорогами Комплексный ремонт ул. Красноармейской выполнен на 80% Территорию для развязок в районе Фрунзенского моста спланируют две разные компании Основные работы по ремонту ул. Венцека завершат раньше срока Росавтодор одобрил проект строительства автомагистрали "Центральная"

Дорожное строительство Транспорт и связь

Территорию для развязок в районе Фрунзенского моста спланируют две разные компании

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 449
Версия для печати

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвело итоги двух аукционов на право выполнить проект территории в районе Фрунзенского моста для последующего строительства здесь автомобильных развязок. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, речь идет о двух аукционах. Первый из них касается подготовки документации по планировке территории в целях строительства мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут Центр - Поволжье - Урал" от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки.

На торги были поданы две заявки, победителем аукционная комиссия признала ООО "ОГК-Самара", которое выполнит работу за 3,8 млн руб. (начальная стоимость контракта составляла 4 млн рублей).

Второй контракт предусматривает аналогичные работы на участке от ул. Шоссейной до границы Самары. Здесь на аукциона также были поданы две заявки, победителем стала компания ООО "МРК-С", которая выполнит работы за 4,6 млн руб. (начальная стоимость контракта составляла 5 млн рублей).

В состав работ вошли:

  • инженерные изыскания (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания),
  • работы по подготовке документации по планировке территории,
  • работы по реализации положений документации по планировке территории (подготовка межевых планов земельных участков, занимаемых объектом транспортной инфраструктуры,
  • обеспечение осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, занимаемых объектом транспортной инфраструктуры).

Инженерные изыскания необходимо выполнить до 15 октября 2017 г., работы по подготовке документации по планировке территории - до 30 ноября 2017 г., а работы по реализации положений документации по планировке территории - до 30 ноября 2018 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

Алекс Меломан 27 апреля 2017 07:13 Тоннель до станции метро "Самарская" предлагают строить в три этапа

А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Фото на сайте

Совместный рейд представителей депутатского корпуса и общественности

Совместный рейд представителей депутатского корпуса и общественности

Кольцо на Ракитовской развязке и тоннель под проспектом Кирова

Кольцо на Ракитовской развязке и тоннель под проспектом Кирова

На Волжском шоссе уже наполовину уложили верхний слой асфальта

На Волжском шоссе уже наполовину уложили верхний слой асфальта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1