Территорию для развязок в районе Фрунзенского моста спланируют две разные компании

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвело итоги двух аукционов на право выполнить проект территории в районе Фрунзенского моста для последующего строительства здесь автомобильных развязок. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, речь идет о двух аукционах. Первый из них касается подготовки документации по планировке территории в целях строительства мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут Центр - Поволжье - Урал" от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки.

На торги были поданы две заявки, победителем аукционная комиссия признала ООО "ОГК-Самара", которое выполнит работу за 3,8 млн руб. (начальная стоимость контракта составляла 4 млн рублей).

Второй контракт предусматривает аналогичные работы на участке от ул. Шоссейной до границы Самары. Здесь на аукциона также были поданы две заявки, победителем стала компания ООО "МРК-С", которая выполнит работы за 4,6 млн руб. (начальная стоимость контракта составляла 5 млн рублей).

В состав работ вошли:

инженерные изыскания (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания),

работы по подготовке документации по планировке территории,

работы по реализации положений документации по планировке территории (подготовка межевых планов земельных участков, занимаемых объектом транспортной инфраструктуры,

обеспечение осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, занимаемых объектом транспортной инфраструктуры).

Инженерные изыскания необходимо выполнить до 15 октября 2017 г., работы по подготовке документации по планировке территории - до 30 ноября 2017 г., а работы по реализации положений документации по планировке территории - до 30 ноября 2018 года.