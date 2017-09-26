Территорию для развязок в районе Фрунзенского моста спланируют две разные компании

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подвело итоги двух аукционов на право выполнить проект территории в районе Фрунзенского моста для последующего строительства здесь автомобильных развязок. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Напомним, речь идет о двух аукционах. Первый из них касается подготовки документации по планировке территории в целях строительства мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут Центр - Поволжье - Урал" от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки.
На торги были поданы две заявки, победителем аукционная комиссия признала ООО "ОГК-Самара", которое выполнит работу за 3,8 млн руб. (начальная стоимость контракта составляла 4 млн рублей).
Второй контракт предусматривает аналогичные работы на участке от ул. Шоссейной до границы Самары. Здесь на аукциона также были поданы две заявки, победителем стала компания ООО "МРК-С", которая выполнит работы за 4,6 млн руб. (начальная стоимость контракта составляла 5 млн рублей).
В состав работ вошли:
- инженерные изыскания (в том числе инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-экологические изыскания),
- работы по подготовке документации по планировке территории,
- работы по реализации положений документации по планировке территории (подготовка межевых планов земельных участков, занимаемых объектом транспортной инфраструктуры,
- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, занимаемых объектом транспортной инфраструктуры).
Инженерные изыскания необходимо выполнить до 15 октября 2017 г., работы по подготовке документации по планировке территории - до 30 ноября 2017 г., а работы по реализации положений документации по планировке территории - до 30 ноября 2018 года.
Последние комментарии
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите
А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?
Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)