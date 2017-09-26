Как продавать в Самаре больше всех

Уже завтра, 27 сентября, самые успешные менеджеры по продажам, руководители и те, кто хочет стать ими, на семинаре "Как продавать в России больше всех" встретятся с Максимом Батыревым.

За 13 лет Максим прошел путь от рядового сотрудника до члена совета директоров, поставив несколько до сих пор не достижимых рекордов продаж, был назван лучшим коммерческим директором года и вошел в список лучших управленцев России.

Мастер-класс "Как продавать в России больше всех" учитывает всю специфику российских клиентов и их индивидуальные особенности: эмоциональную закрытость, ранимое эго, экспертную позицию, неумение слышать и дикое желание быть героями.

На мастер-классе будет проведен пошаговый разбор того, каким образом выстраивать правильные отношения с клиентами и в какой момент и каким образом начинать вести коммерческие переговоры. За один день будет разобран пошаговый алгоритм, как совершить одну продажу одному клиенту.

Энергетика, обмен опытом, новая информация, интересные контакты!

Зарегистрироваться и получить подробную информацию можно на сайте batyrevmaxim.ru и по телефону (846) 244-01-19.