ГТРК "Самара" стала призером Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2017"

Копилка творческих достижений ГТРК "Самара" пополнилась еще одной престижной наградой. Третий год подряд при поддержке министерства энергетики России проводится Всероссийский конкурс СМИ - "МедиаТЭК-2017". ГТРК "Самара" добивалась успеха на многих фестивалях и конкурсах, этот не стал исключением.
Стали известны победители третьего Всероссийского конкурса "Медиа ТЭК 2017". Отметим, что это крупнейший конкурс страны для журналистов, освещающих проблемы топливно-энергетического комплекса. Достаточно сказать, что для того чтобы пробиться в финал, необходимо было пройти сито регионального отбора. В итоге на суд федерального жюри были представлены около 400 работ из 55 регионов.
В номинации "Современное производство и развитие ТЭК" второе место заняла ГРТК "Самара".
Государственная телерадиокомпания представила на конкурс целый цикл материалов. Один из них, автора Ольги Федоровой, касался вопросов передачи в концессию муниципальных энергообъектов. В другом Алина Башмакова рассказала жителям региона о том, как будет обеспечиваться энергией новый футбольный стадион "Самара-Арена". В третьем материале Екатерина Сидорова на примере крупнейших городов региона рассматривала проблемы работы "большой энергетики". В свою очередь, Екатерина Индикова побывала в Шенталинском районе, где резкое похолодание стало лучшей проверкой для нового оборудования, установленного в муниципалитете.
В итоге профессионализм и мастерство журналистов и операторов ГТРК "Самара" были высоко оценены экспертами Министерства энергетики Российской Федерации.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" 5 октября 2017 года.
Последние комментарии
Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...
Хана сети азс...
Этого плешивого нквдэшника (бездарь - олень кирзунов), назначили еще и сеть заправок развалить? Ппц...
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.