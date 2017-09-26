ГТРК "Самара" стала призером Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2017"

Копилка творческих достижений ГТРК "Самара" пополнилась еще одной престижной наградой. Третий год подряд при поддержке министерства энергетики России проводится Всероссийский конкурс СМИ - "МедиаТЭК-2017". ГТРК "Самара" добивалась успеха на многих фестивалях и конкурсах, этот не стал исключением.

Стали известны победители третьего Всероссийского конкурса "Медиа ТЭК 2017". Отметим, что это крупнейший конкурс страны для журналистов, освещающих проблемы топливно-энергетического комплекса. Достаточно сказать, что для того чтобы пробиться в финал, необходимо было пройти сито регионального отбора. В итоге на суд федерального жюри были представлены около 400 работ из 55 регионов.

В номинации "Современное производство и развитие ТЭК" второе место заняла ГРТК "Самара".

Государственная телерадиокомпания представила на конкурс целый цикл материалов. Один из них, автора Ольги Федоровой, касался вопросов передачи в концессию муниципальных энергообъектов. В другом Алина Башмакова рассказала жителям региона о том, как будет обеспечиваться энергией новый футбольный стадион "Самара-Арена". В третьем материале Екатерина Сидорова на примере крупнейших городов региона рассматривала проблемы работы "большой энергетики". В свою очередь, Екатерина Индикова побывала в Шенталинском районе, где резкое похолодание стало лучшей проверкой для нового оборудования, установленного в муниципалитете.

В итоге профессионализм и мастерство журналистов и операторов ГТРК "Самара" были высоко оценены экспертами Министерства энергетики Российской Федерации.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" 5 октября 2017 года.