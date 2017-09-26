16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Куйбышевский НПЗ снижает воздействие на окружающую среду Подан иск о банкротстве "Авиакора" за долги по оплате тепла "Самаратранснефть-терминал" выплатит почти 360 млн руб. в качестве дохода по биржевым облигациям Компания "Землеустроитель" выполнит полный спектр геодезических и кадастровых работ Куйбышевский НПЗ снижает индекс энергоемкости

ТЭК Экономика и бизнес

ГТРК "Самара" стала призером Всероссийского конкурса "МедиаТЭК-2017"

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 214
Версия для печати

Копилка творческих достижений ГТРК "Самара" пополнилась еще одной престижной наградой. Третий год подряд при поддержке министерства энергетики России проводится Всероссийский конкурс СМИ - "МедиаТЭК-2017". ГТРК "Самара" добивалась успеха на многих фестивалях и конкурсах, этот не стал исключением.

Стали известны победители третьего Всероссийского конкурса "Медиа ТЭК 2017". Отметим, что это крупнейший конкурс страны для журналистов, освещающих проблемы топливно-энергетического комплекса. Достаточно сказать, что для того чтобы пробиться в финал, необходимо было пройти сито регионального отбора. В итоге на суд федерального жюри были представлены около 400 работ из 55 регионов.

В номинации "Современное производство и развитие ТЭК" второе место заняла ГРТК "Самара".

Государственная телерадиокомпания представила на конкурс целый цикл материалов. Один из них, автора Ольги Федоровой, касался вопросов передачи в концессию муниципальных энергообъектов. В другом Алина Башмакова рассказала жителям региона о том, как будет обеспечиваться энергией новый футбольный стадион "Самара-Арена". В третьем материале Екатерина Сидорова на примере крупнейших городов региона рассматривала проблемы работы "большой энергетики". В свою очередь, Екатерина Индикова побывала в Шенталинском районе, где резкое похолодание стало лучшей проверкой для нового оборудования, установленного в муниципалитете.

В итоге профессионализм и мастерство журналистов и операторов ГТРК "Самара" были высоко оценены экспертами Министерства энергетики Российской Федерации.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" 5 октября 2017 года.

ТЭК&Химия №8

ТЭК&Химия №7

ТЭК&Химия №6

ТЭК&Химия №5

ТЭК&Химия №4

ТЭК&Химия №3

ТЭК&Химия №2

ТЭК&Химия №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 14:36 Владельцем самарской сети АЗС "Татнефтепродукт" стала "Веста"

Хана сети азс...

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 14:23 Владельцем самарской сети АЗС "Татнефтепродукт" стала "Веста"

Этого плешивого нквдэшника (бездарь - олень кирзунов), назначили еще и сеть заправок развалить? Ппц...

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Фото на сайте

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Клуб веселых нефтяников компании ЛУКОЙЛ вновь сыграл в Самаре

Клуб веселых нефтяников компании ЛУКОЙЛ вновь сыграл в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1