Компания ВТБ Страхование увеличила суммы на лечение по онкопрограммам страхования

Компания ВТБ Страхование запустила новую модификацию страхового медицинского продукта "Управляй здоровьем!" на случай диагностирования онкологических заболеваний. Страховой полис предусматривает лечение на сумму от 3 млн до 7 млн рублей у высококвалифицированных врачей в ведущих клиниках по всем видам онкологических заболеваний, единовременные страховые выплаты, а также помощь в организации лечения.
Олег Меркулов, первый заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: "Наш страховой полис предусматривает главное - помощь в организации лечения: правильную постановку диагноза, подбор медицинского учреждения, направление к ведущим специалистам, контроль за качеством лечения и многое другое. Большой опыт работы в сфере медицинского страхования позволяет нам оперативно решать все вопросы, с которыми сталкивается пациент во время лечения, а также гарантировать клиентам доступ к лучшим специалистам в области онкологии, в том числе и мирового уровня".
Программа предусматривает два варианта: первый вариант лимит на лечение 3 млн рублей и единовременную выплату для покрытия текущих нужд 150 тысяч рублей, второй вариант - лимит на лечение 7 млн рублей и единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей. Стоимость полиса составляет 7 тыс. и 15 тысяч рублей, соответственно. Оформить полис могут граждане в возрасте от 18 до 75 лет. Предоставление медицинских справок, подтверждающих отсутствие диагноза на момент приобретения полиса, не требуется.
Продукт "Управляй здоровьем!" в новой модификации можно приобрести в любом офисе банка ВТБ24.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.