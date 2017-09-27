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Растениеводство АПК и пищепром

В Самарской области убрано более 2,75 млн тонн зерновых

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области завершается кампания по уборке зерновых культур, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов в рамках правительственного часа на пленарном заседании губдумы 27 сентября.

Он отметил, что в настоящий момент в регионе убрано более 1 млн га посевных площадей - почти 94% посевов. На полях остаются только кукуруза, зерно и частично поздние зерновые (просо, сорго).
По данным на 27 сентября, намолочено 2,756 млн тонн зерна при средней урожайности 28,1 центнера с гектара. Для сравнения: в 2016 г. валовый сбор составил чуть более 2,1 млн тонн.

"Самая высокая урожайность зерновых отмечается в хозяйствах Ставропольского (37 ц/га) и Кошкинского  (34,4 ц/га) районов. Лидерами по валовому сбору зерна являются Ставропольский район, где намолочено более 205 тыс. тонн, Хворостянский район (более 180 тыс. тонн), Кинель-Черкасский район (более 170 тыс. тонн), еще ряд районов намолотили более 150 тыс. тонн (Большеглушицкий, Большечерниговский и др), еще в шести районах намолот составил более 100 тыс. тонн. В целом с озимого клина убрано более 1,45 млн тонн зерна при средней урожайности 35 центнеров с гектара. Для сравнения: в прошлом году озимый клин дал нам 990 тыс. тонн", - рассказал министр.

Всего аграрии региона собрали 1,6 млн т пшеницы, 613 тыс. т ячменя, 87 тыс. т ржи, более 163 тыс. т овса.

"Более 65% намолоченной пшеницы соответствует продовольственным кондициям", - отметил Алексей Попов. - Мы рассчитываем до конца года увеличить валовый сбор зерна еще на 120 тыс. тонн за счет сбора кукурузы. С уверенностью можно сказать, что регион полностью обеспечил себя продовольственным, фуражным и семенным зерном".

По словам главы сельскохозяйственного ведомства, имеющиеся в регионе элеваторные мощности позволяют обеспечить хранение до 3 млн тонн зерна.

"В бюджете на 2017 год на отрасль растениеводства предусмотрено 607 млн рублей, освоение средств на сегодняшний момент составляет около 70%", - сообщил он.

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