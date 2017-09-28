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Интернет Транспорт и связь

Жители области впервые предпочли в зарубежных отпусках Интернет голосу

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон подвел итоги сезона летних отпусков. В международном роуминге региональные абоненты компании стали активнее пользоваться мобильным Интернетом.

Список стран, наиболее популярных у туристов из Самарской области, остается стабильным уже несколько лет. Кроме европейских государств — Чехии, Германии, Франции, в него входят Турция, ОАЭ, Израиль, Вьетнам и Таиланд. А вот активность пользования мобильными услугами в этих странах постепенно меняется. Если прежде многие отказывали себе в подключении мобильного Интернета во время зарубежной поездки, то сейчас трафик передачи данных показывает серьезный прирост. Лидером стран, где абоненты не ограничивали себя в использовании мессенджеров, видеоресурсов и прочих интернет-сервисов, стали Объединенные Арабские Эмираты с 9-кратным ростом, Италия, где интернет-трафик увеличился в полтора раза по сравнению с летом 2016 года и установившая абсолютный рекорд Турция — более чем 20-кратное увеличение трафика. Впрочем, это объясняется легко: после улучшения политической ситуации примерно в таких же пропорциях вырос и туристический поток в эту страну. В "минусе" оказалась Франция, где абоненты МегаФона "качали" на 20% меньше, чем годом ранее.

Если говорить о традиционной услуге — голосовых вызовах, то жители Самарской области говорили по телефону в отпуске на 10% меньше, чем в прошлом году. Многие освоили для общения за рубежом мессенджеры, так что разговоры частично переместились в Интернет.

Несмотря на это, самыми популярными роуминговыми опциями летом 2017 года стали как раз "голосовые" пакеты. Верхние строчки "хит-парада" уверенно заняли "50 минут Европа и СНГ" и "25 минут Европа и СНГ", позволяющие сделать все входящие и исходящие вызовы по стране пребывания и в Россию в 3 раза дешевле по сравнению с обычным роуминговым тарифом. А на третье место в июне–августе вышла опция "В Абхазии как дома", потеснившая обладателя "бронзы" — пакет "25 минут Мир", действующий по всему земному шару.

"Анализ использования мобильных услуг в период летнего отдыха жителей Самарской области показывает, что наши абоненты более не ограничивают себя в привычных сервисах на базе мобильного Интернета даже в путешествиях. Цифровые услуги не имеют границ, в этом их главное преимущество. В свою очередь компания "МегаФон" предлагает удобные для путешественников тарифные предложения, учитывающая их потребности", — говорит директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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