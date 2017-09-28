Жители области впервые предпочли в зарубежных отпусках Интернет голосу

МегаФон подвел итоги сезона летних отпусков. В международном роуминге региональные абоненты компании стали активнее пользоваться мобильным Интернетом.

Список стран, наиболее популярных у туристов из Самарской области, остается стабильным уже несколько лет. Кроме европейских государств — Чехии, Германии, Франции, в него входят Турция, ОАЭ, Израиль, Вьетнам и Таиланд. А вот активность пользования мобильными услугами в этих странах постепенно меняется. Если прежде многие отказывали себе в подключении мобильного Интернета во время зарубежной поездки, то сейчас трафик передачи данных показывает серьезный прирост. Лидером стран, где абоненты не ограничивали себя в использовании мессенджеров, видеоресурсов и прочих интернет-сервисов, стали Объединенные Арабские Эмираты с 9-кратным ростом, Италия, где интернет-трафик увеличился в полтора раза по сравнению с летом 2016 года и установившая абсолютный рекорд Турция — более чем 20-кратное увеличение трафика. Впрочем, это объясняется легко: после улучшения политической ситуации примерно в таких же пропорциях вырос и туристический поток в эту страну. В "минусе" оказалась Франция, где абоненты МегаФона "качали" на 20% меньше, чем годом ранее.

Если говорить о традиционной услуге — голосовых вызовах, то жители Самарской области говорили по телефону в отпуске на 10% меньше, чем в прошлом году. Многие освоили для общения за рубежом мессенджеры, так что разговоры частично переместились в Интернет.

Несмотря на это, самыми популярными роуминговыми опциями летом 2017 года стали как раз "голосовые" пакеты. Верхние строчки "хит-парада" уверенно заняли "50 минут Европа и СНГ" и "25 минут Европа и СНГ", позволяющие сделать все входящие и исходящие вызовы по стране пребывания и в Россию в 3 раза дешевле по сравнению с обычным роуминговым тарифом. А на третье место в июне–августе вышла опция "В Абхазии как дома", потеснившая обладателя "бронзы" — пакет "25 минут Мир", действующий по всему земному шару.

"Анализ использования мобильных услуг в период летнего отдыха жителей Самарской области показывает, что наши абоненты более не ограничивают себя в привычных сервисах на базе мобильного Интернета даже в путешествиях. Цифровые услуги не имеют границ, в этом их главное преимущество. В свою очередь компания "МегаФон" предлагает удобные для путешественников тарифные предложения, учитывающая их потребности", — говорит директор Самарского отделения компании "МегаФон" Максим Токаренко.