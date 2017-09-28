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Экономика и бизнес

Акселератор КБ37 продлевает прием заявок

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стартап-акселератор КБ37 продлевает прием заявок до 6 октября. К участию приглашаются проекты на стадии идеи и/или минимального жизнеспособного продукта. Ограничений по тематике разработок нет.

Двухмесячная работа над проектами в Стартап-акселераторе КБ37 будет включать в себя еженедельные трекинг-сессии и сессии совместного планирования, воркшопы, менторские сессии и семинары по тематикам, необходимым каждому конкретному проекту.

Итогом программы станет DemoDay — презентационная сессия, на которую будут приглашены бизнес-ангелы, представители венчурных фондов и крупных предприятий, профессиональные инвесторы, заинтересованные в сотрудничестве с технологическими компаниями.

КБ37 — это бесплатная двухмесячная программа по ускоренному развитию стартапов. Участники получат обратную связь по проектам от специалистов Самарского Политеха и ведущих российских бизнес-экспертов. Стартапам предстоит доказать менторам, что именно их проект готов к выходу на рынок, и в финале программы презентовать разработки потенциальным инвесторам. По итогам акселератора лучшие проекты смогут вне конкурса пройти в федеральные программы Российской венчурной компании и Фонда развития интернет-инициатив, а также получат возможность привлечь финансирование по программам Фонда содействия инновациям.

Организатором акселератора КБ37 выступает Самарский Политех при поддержке компании YellowRockets.

Заявки принимаются на сайте: kb37.samgtu.ru.

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