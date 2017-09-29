Тольяттинский бизнесмен Юрий Киселев может продать "Лысьвенскую металлургическую компанию"

Магнитогорский металлургический комбинат рассматривает покупку Лысьвенского металлургического завода в Пермском крае, принадлежащего тольяттинцу Юрию Киселеву, пишет kommersant.ru.

Источник утверждает, что стороны подписали предварительные документы и ММК подала ходатайство в ФАС. Другой собеседник издания добавляет, что сейчас в интересах ММК идет due-diligence актива.

Начальник управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова подтвердила, что служба 17 августа получила ходатайство ММК, но продлила его рассмотрение для анализа конкурентной среды.

Гендиректор УК ЛМК (управляет ЛМЗ) Андрей Дейнеко отказался от комментариев. В ММК заявили, что "регулярно проводят мониторинг рынка M&A и, как неоднократно заявляли, готовы обсуждать приобретение перспективных активов, которые могут дать синергию".