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Экономика и бизнес

В Самаре юристы и предприниматели обсудят новое законодательство в сфере инноваций

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 октября в Региональном центре инноваций StartupSamara юристы, предприниматели и представители институтов поддержки обсудят изменения в законодательстве, разработанные Фондом содействия интернет-инициатив. Благодаря этим поправкам в России стали доступны инструменты, используемые в английском праве.

Когда дело доходит до финализации соглашений между инвестором и предпринимателем, все стороны должны четко понимать весь набор условий, который ляжет в инвестиционное соглашение, а затем и в корпоративный договор. Чтобы обсудить нюансы и ответить на все вопросы StartupSamara и ФРИИ, в Самаре соберут лучших специалистов в своей отрасли. Спикерами выступят Искендер Нурбеков - директор ФРИИ по правовым вопросам, Михаил Успенский - руководитель налоговой практики Бюро КИАП, Александр Сагин - начальник юридического отдела Федеральной нотариальной палаты и Антон Клячин - партнер Salomon Partners, руководитель практики сделок прямого и венчурного инвестирования. Эксперты подробно разберут все вопросы и смоделируют конфликтные ситуации, с которыми сталкиваются предприниматели и инвесторы.

К участию в дискуссии приглашаются основатели стартапов, инвесторы и бизнес-ангелы, а также юридические компании и СМИ, работающие со стартапами.

Участие бесплатное. Подробная программа и регистрация по ссылке https://startupsamara.timepad.ru/event/575869/.

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