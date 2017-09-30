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Музыка Культура

В Самаре отметят Международный день музыки

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре стартовали мероприятия, посвященные Международному дню музыки, который отмечается 1 октября.

Мероприятия организованы Департаментом культуры и молодежной политики и муниципальными учреждениями культуры и продлятся до 10 октября, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Запланированы концерты и творческие встречи, посвященные музыкальному искусству. В программе классическая, джазовая и народная музыка. В концертах примут участие ведущие творческие коллективы, учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений, преподаватели школ, профессиональные музыканты и певцы.

Концерты для жителей города, ветеранов труда, учащихся и преподавателей школ пройдут на площадках муниципальных учреждений дополнительного образования, домов культуры. Вход свободный.

29.09.2017

18.00

Праздничный концерт — "Международный День музыки".

Дом культуры "Искра"

(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДШИ № 15)

30.09.2017

8.30-15.00

Открытое мероприятие для юных музыкантов "Волшебный мир музыки", посвященное Международному Дню музыки.

МБУ ДО г. о. Самара "ДЦМШ"

30.09.2017

12.00

Концерт "Музыкальный момент" учащихся и преподавателей для родителей и учащихся ДМШ № 19, посвященный Международному Дню музыки.

МБУ ДО г. о. Самара

"ДМШ № 19"

 

30.09.10.01.2017.2017

13.00-19.00

Молодежное мероприятие, посвященное Международному Дню музыки.

МБУ ДО г. о. Самара

"ДХШ № 1 им. Г. Е. Зингера"

 

02.10.2017

Концертная программа "Музыка в душе человека",посвященная Международному Дню музыки.

МБУК г. о.Самара

"Дом культуры "Волжанин" "ДК "Сатурн", п. Береза

02.10.2017

11.00

Концерт для жителей Советского района, посвященный Международному Дню музыки.

МБУК г. о. Самара

"ЦСДБ"

Филиал № 9

(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДШИ № 11)

 

01.10.2017

14.00

"Музыкальный калейдоскоп" лекционно-концертное мероприятие, посвящённое истории музыкальных инструментов.

МАУ г. о. Самара

"Дворец творчества"

 

01.10.2017

12.00-15.00

Концерт "День музыки"

МБУ ДО г. о. Самара "ДМХШ" № 1

Сквер "Родина"

01.10.2017

14.00

Концертная программа "Свет моей любви" Народного коллектива академического пения "Ноктюрн", посвященный Международному Дню музыки.

МБУК г. о.Самара

"Дом культуры "Заря"

02.10.2017

12.00

"Будет Вечная Музыка!"

праздничный концерт молодых преподавателей и выпускников прошлых лет для ветеранов труда школы и фонда "Милосердие"

МБУ ДО г. о.Самара "ДШИ № 16 им. И. О. Дунаевского"

02.10.2017

15.00

Концерт, посвященный Международному Дню музыки.

МБУК г. о.Самара

"Дом культуры "Заря"

(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДМШ № 7, МБУ ДО г. о. Самара "ДШИ № 21")

02.10.2017

15.00

Выступление народного хора "Волжские самоцветы", посвященный Международному Дню музыки.

МБУК г. о.Самара

"Дом культуры "Заря"

(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДМШ № 19)

02.10.2017

15.00

Концерт "Музыка в веках", посвященный Международному Дню музыки.

МБУ ДО г. о.Самара "ДШИ № 1 им. Д. Д. Шостаковича",

МБУ ДО г. о.Самара "ДМШ № 12",

ГБУ ДОД "Центр социализации молодежи"

02.10.2017

15.00

Концерт "Музыка в сердце моём навсегда", посвященный Международному Дню Музыки

МБУ ДО г. о.Самара "ДМШ № 20"

02.10.2017

16.00

"День школы". Традиционный концерт учащихся и преподавателей к Дню музыки.

МБУ ДО

г. о. Самара "ДМШ № 3 им. М. И. Глинки"

02.10.2017

18.00

Концерт для жителей Советского района, посвященный Международному Дню Музыки

Общежитие № 43 МП Эсо

(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДШИ № 11)

 

02.10.2017

18.00

Праздничный концерт "Мелодии золотой осени", посвященный Международному Дню музыки.

МБУК г. о. Самара

"Дом культуры "Чайка"

02.10.2017

18.30

Концерт учащихся и творческих коллективов "Музыка на все времена", посвященный Международному Дню музыки для ветеранов Куйбышевского района

МБУ ДО г. о.Самара "ДШИ № 1 им. П. И. Чайковского"

 

03.10.2017

09.30

Концерт "День музыки".

МБУК г. о.Самара

"Дом культуры "Победа"

(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДМШ № 18)

03.10.2017

13.00

Концерт, посвящённый Международному дню музыки "Иду на встречу, Музыка, с тобой"

МБУ ДО г. о. Самара "ДШИ № 23" (Совместно с МБОУ Школа № 37 г. о. Самара)

04.10.2017

17.00

Музыкальный концерт, посвященный Международному Дню музыки.

МБУ ДО г. о. Самара "ДМШ № 22" (Совместно с Дом культуры пос. Зубчаниновка ДК "Луч")

04.10.2017

18.00

Концертная программа "Путешествие в страну музыкальных инструментов и сказочных звуков", посвященный Международному Дню музыки.

МБУК г. о.Самара

"Дом культуры "Победа"

04.10.2017

13.00

Концерт, посвященный Международному Дню музыки.

МБОУ Гимназия № 4 г. о. Самара (Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДМШ № 7)

 

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Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

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