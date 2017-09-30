В Самаре отметят Международный день музыки

В Самаре стартовали мероприятия, посвященные Международному дню музыки, который отмечается 1 октября.

Мероприятия организованы Департаментом культуры и молодежной политики и муниципальными учреждениями культуры и продлятся до 10 октября, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Запланированы концерты и творческие встречи, посвященные музыкальному искусству. В программе классическая, джазовая и народная музыка. В концертах примут участие ведущие творческие коллективы, учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений, преподаватели школ, профессиональные музыканты и певцы.

Концерты для жителей города, ветеранов труда, учащихся и преподавателей школ пройдут на площадках муниципальных учреждений дополнительного образования, домов культуры. Вход свободный.