В Самаре отметят Международный день музыки

В Самаре стартовали мероприятия, посвященные Международному дню музыки, который отмечается 1 октября.
Мероприятия организованы Департаментом культуры и молодежной политики и муниципальными учреждениями культуры и продлятся до 10 октября, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Запланированы концерты и творческие встречи, посвященные музыкальному искусству. В программе классическая, джазовая и народная музыка. В концертах примут участие ведущие творческие коллективы, учащиеся и студенты музыкальных учебных заведений, преподаватели школ, профессиональные музыканты и певцы.
Концерты для жителей города, ветеранов труда, учащихся и преподавателей школ пройдут на площадках муниципальных учреждений дополнительного образования, домов культуры. Вход свободный.
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29.09.2017
18.00
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Праздничный концерт — "Международный День музыки".
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Дом культуры "Искра"
(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДШИ № 15)
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30.09.2017
8.30-15.00
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Открытое мероприятие для юных музыкантов "Волшебный мир музыки", посвященное Международному Дню музыки.
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МБУ ДО г. о. Самара "ДЦМШ"
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30.09.2017
12.00
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Концерт "Музыкальный момент" учащихся и преподавателей для родителей и учащихся ДМШ № 19, посвященный Международному Дню музыки.
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МБУ ДО г. о. Самара
"ДМШ № 19"
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30.09.10.01.2017.2017
13.00-19.00
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Молодежное мероприятие, посвященное Международному Дню музыки.
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МБУ ДО г. о. Самара
"ДХШ № 1 им. Г. Е. Зингера"
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02.10.2017
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Концертная программа "Музыка в душе человека",посвященная Международному Дню музыки.
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МБУК г. о.Самара
"Дом культуры "Волжанин" "ДК "Сатурн", п. Береза
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02.10.2017
11.00
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Концерт для жителей Советского района, посвященный Международному Дню музыки.
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МБУК г. о. Самара
"ЦСДБ"
Филиал № 9
(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДШИ № 11)
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01.10.2017
14.00
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"Музыкальный калейдоскоп" лекционно-концертное мероприятие, посвящённое истории музыкальных инструментов.
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МАУ г. о. Самара
"Дворец творчества"
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01.10.2017
12.00-15.00
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Концерт "День музыки"
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МБУ ДО г. о. Самара "ДМХШ" № 1
Сквер "Родина"
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01.10.2017
14.00
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Концертная программа "Свет моей любви" Народного коллектива академического пения "Ноктюрн", посвященный Международному Дню музыки.
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МБУК г. о.Самара
"Дом культуры "Заря"
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02.10.2017
12.00
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"Будет Вечная Музыка!"
праздничный концерт молодых преподавателей и выпускников прошлых лет для ветеранов труда школы и фонда "Милосердие"
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МБУ ДО г. о.Самара "ДШИ № 16 им. И. О. Дунаевского"
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02.10.2017
15.00
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Концерт, посвященный Международному Дню музыки.
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МБУК г. о.Самара
"Дом культуры "Заря"
(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДМШ № 7, МБУ ДО г. о. Самара "ДШИ № 21")
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02.10.2017
15.00
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Выступление народного хора "Волжские самоцветы", посвященный Международному Дню музыки.
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МБУК г. о.Самара
"Дом культуры "Заря"
(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДМШ № 19)
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02.10.2017
15.00
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Концерт "Музыка в веках", посвященный Международному Дню музыки.
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МБУ ДО г. о.Самара "ДШИ № 1 им. Д. Д. Шостаковича",
МБУ ДО г. о.Самара "ДМШ № 12",
ГБУ ДОД "Центр социализации молодежи"
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02.10.2017
15.00
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Концерт "Музыка в сердце моём навсегда", посвященный Международному Дню Музыки
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МБУ ДО г. о.Самара "ДМШ № 20"
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02.10.2017
16.00
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"День школы". Традиционный концерт учащихся и преподавателей к Дню музыки.
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МБУ ДО
г. о. Самара "ДМШ № 3 им. М. И. Глинки"
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02.10.2017
18.00
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Концерт для жителей Советского района, посвященный Международному Дню Музыки
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Общежитие № 43 МП Эсо
(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДШИ № 11)
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02.10.2017
18.00
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Праздничный концерт "Мелодии золотой осени", посвященный Международному Дню музыки.
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МБУК г. о. Самара
"Дом культуры "Чайка"
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02.10.2017
18.30
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Концерт учащихся и творческих коллективов "Музыка на все времена", посвященный Международному Дню музыки для ветеранов Куйбышевского района
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МБУ ДО г. о.Самара "ДШИ № 1 им. П. И. Чайковского"
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03.10.2017
09.30
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Концерт "День музыки".
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МБУК г. о.Самара
"Дом культуры "Победа"
(Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДМШ № 18)
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03.10.2017
13.00
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Концерт, посвящённый Международному дню музыки "Иду на встречу, Музыка, с тобой"
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МБУ ДО г. о. Самара "ДШИ № 23" (Совместно с МБОУ Школа № 37 г. о. Самара)
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04.10.2017
17.00
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Музыкальный концерт, посвященный Международному Дню музыки.
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МБУ ДО г. о. Самара "ДМШ № 22" (Совместно с Дом культуры пос. Зубчаниновка ДК "Луч")
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04.10.2017
18.00
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Концертная программа "Путешествие в страну музыкальных инструментов и сказочных звуков", посвященный Международному Дню музыки.
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МБУК г. о.Самара
"Дом культуры "Победа"
|
04.10.2017
13.00
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Концерт, посвященный Международному Дню музыки.
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МБОУ Гимназия № 4 г. о. Самара (Совместно с МБУ ДО г. о. Самара ДМШ № 7)
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!