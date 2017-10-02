Дело Екатерины Пузиковой проверят на коррупционную составляющую

Отец Екатерины Пузиковой, осужденной за якобы отравление мужа банкира, Григорий Сокирский обратился к руководителю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину.
"Судя по тому, что следствием и судом игнорируются решения и мнения Генеральной прокуратуры РФ и вышестоящих судов, за убийцами моего зятя стоят влиятельные люди. И здесь очевидно, что присутствует коррупционная составляющая, влияющая на принятие решений по данному делу", - указывает в обращении Сокирский.
Кроме описания судебного беспредела, творящегося над его дочерью, Сокирский указывает на тот факт, что настоящий убийца его зятя остается на свободе, имея на руках сильнодействующий яд.
Как сообщил адвокат Екатерины Пузиковой Василий Гурко, Виталий Бородин уже взял дело об убийстве банкира на контроль.
Напомним, заместитель управляющего самарским филиалом Россельхозбанка Дмитрий Пузиков был отравлен таллием в марте 2012 года. Его вдову уже дважды осудили, признав виновной.
"До меня дошли сведения, что на местном уровне судьба Кати уже решена, - рассказал корреспонденту Волга Ньюс близкий друг осужденной Алексей Рясков, председатель Самарской федерации профессионального кикбоксинга. - Но все ж остается слабая надежда на то, что хотя бы в Верховном Суде возможна справедливость".
По словам Ряскова, он познакомился с Екатериной Пузиковой, когда полтора года назад она привела к нему на тренировку своего малолетнего сына.
"Мне сорок лет, и я знаю жизнь, но Катя потрясла меня своей необыкновенной порядочностью и искренностью, - уверяет спортсмен. - Даже когда надо соврать, она не может этого сделать!"
Во время общения с корреспондентом мастеру спорта по боевому искусству не удавалось скрыть переживаний за несправедливо осужденного человека. Он постоянно закрывал лицо руками, чтобы посторонние не видели этих эмоций.
"На прошлой неделе я купил кольца и одно передал Кате, другое ношу сам, хотя никогда не любил все эти… украшения, - продолжает Рясков. - Считаю, что мы с Катей теперь помолвлены…"
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.