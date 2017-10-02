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Преступления Происшествия

Дело Екатерины Пузиковой проверят на коррупционную составляющую

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Отец Екатерины Пузиковой, осужденной за якобы отравление мужа банкира, Григорий Сокирский обратился к руководителю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину.

"Судя по тому, что следствием и судом игнорируются решения и мнения Генеральной прокуратуры РФ и вышестоящих судов, за убийцами моего зятя стоят влиятельные люди. И здесь очевидно, что присутствует коррупционная составляющая, влияющая на принятие решений по данному делу", - указывает в обращении Сокирский.

Кроме описания судебного беспредела, творящегося над его дочерью, Сокирский указывает на тот факт, что настоящий убийца его зятя остается на свободе, имея на руках сильнодействующий яд.

Как сообщил адвокат Екатерины Пузиковой Василий Гурко, Виталий Бородин уже взял дело об убийстве банкира на контроль.

Напомним, заместитель управляющего самарским филиалом Россельхозбанка Дмитрий Пузиков был отравлен таллием в марте 2012 года. Его вдову уже дважды осудили, признав виновной.

В передаче "Прямой эфир" говорили об отравлении самарского банкира В передаче "Прямой эфир" говорили об отравлении самарского банкира
В понедельник, 18 сентября, в передаче "Прямой эфир" Андрея Малахова на канале "Россия 1" обсуждалось дело Екатерины Пузиковой, осужденной за убийство мужа-банкира к девяти годам лишения свободы.

"До меня дошли сведения, что на местном уровне судьба Кати уже решена, - рассказал корреспонденту Волга Ньюс близкий друг осужденной Алексей Рясков, председатель Самарской федерации профессионального кикбоксинга. - Но все ж остается слабая надежда на то, что хотя бы в Верховном Суде возможна справедливость".

По словам Ряскова, он познакомился с Екатериной Пузиковой, когда полтора года назад она привела к нему на тренировку своего малолетнего сына.

"Мне сорок лет, и я знаю жизнь, но Катя потрясла меня своей необыкновенной порядочностью и искренностью, - уверяет спортсмен. - Даже когда надо соврать, она не может этого сделать!"

Во время общения с корреспондентом мастеру спорта по боевому искусству не удавалось скрыть переживаний за несправедливо осужденного человека. Он постоянно закрывал лицо руками, чтобы посторонние не видели этих эмоций.

"На прошлой неделе я купил кольца и одно передал Кате, другое ношу сам, хотя никогда не любил все эти… украшения, - продолжает Рясков. - Считаю, что мы с Катей теперь помолвлены…"

Гид потребителя

Последние комментарии

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Тамара Матузкова 24 августа 2017 10:43 По делу Сергея Рубакова прошли обыски у двух высокопоставленных чиновников мэрии

Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.

Наталья Маулина (Бегуненко) 22 августа 2017 14:54 Котенок, которого мучили кинельские живодерки, выжил

Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.

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