Дело Екатерины Пузиковой проверят на коррупционную составляющую

Отец Екатерины Пузиковой, осужденной за якобы отравление мужа банкира, Григорий Сокирский обратился к руководителю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину.

"Судя по тому, что следствием и судом игнорируются решения и мнения Генеральной прокуратуры РФ и вышестоящих судов, за убийцами моего зятя стоят влиятельные люди. И здесь очевидно, что присутствует коррупционная составляющая, влияющая на принятие решений по данному делу", - указывает в обращении Сокирский.

Кроме описания судебного беспредела, творящегося над его дочерью, Сокирский указывает на тот факт, что настоящий убийца его зятя остается на свободе, имея на руках сильнодействующий яд.

Как сообщил адвокат Екатерины Пузиковой Василий Гурко, Виталий Бородин уже взял дело об убийстве банкира на контроль.

Напомним, заместитель управляющего самарским филиалом Россельхозбанка Дмитрий Пузиков был отравлен таллием в марте 2012 года. Его вдову уже дважды осудили, признав виновной.

В передаче "Прямой эфир" говорили об отравлении самарского банкира В понедельник, 18 сентября, в передаче "Прямой эфир" Андрея Малахова на канале "Россия 1" обсуждалось дело Екатерины Пузиковой, осужденной за убийство мужа-банкира к девяти годам лишения свободы.

"До меня дошли сведения, что на местном уровне судьба Кати уже решена, - рассказал корреспонденту Волга Ньюс близкий друг осужденной Алексей Рясков, председатель Самарской федерации профессионального кикбоксинга. - Но все ж остается слабая надежда на то, что хотя бы в Верховном Суде возможна справедливость".

По словам Ряскова, он познакомился с Екатериной Пузиковой, когда полтора года назад она привела к нему на тренировку своего малолетнего сына.

"Мне сорок лет, и я знаю жизнь, но Катя потрясла меня своей необыкновенной порядочностью и искренностью, - уверяет спортсмен. - Даже когда надо соврать, она не может этого сделать!"

Во время общения с корреспондентом мастеру спорта по боевому искусству не удавалось скрыть переживаний за несправедливо осужденного человека. Он постоянно закрывал лицо руками, чтобы посторонние не видели этих эмоций.

"На прошлой неделе я купил кольца и одно передал Кате, другое ношу сам, хотя никогда не любил все эти… украшения, - продолжает Рясков. - Считаю, что мы с Катей теперь помолвлены…"