Принят закон о предоставлении земли инвесторам "Жигулевской долины-2" без торгов

Депутаты Самарской губернской думы приняли в двух чтениях проект поправок в областной закон "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности".
Возможность предоставления в аренду земельного участка для реализации масштабных инвестпроектов без проведения торгов предусмотрена в федеральном законодательстве. Единственное условие — инвестпроект должен соответствовать установленным регионом критериям.
Принятые депутатами поправки в закон установили в качестве такого критерия размещение на площадке технопарка "Жигулевская долина-2".
Как рассказал о.и.министра экономического развития, инвестиций и торговли области Михаил Жданов, уже заключено уже восемь соглашений о намерениях о реализации инвестпроектов на территории "Жигулевской долины-2" между облправительством и резидентами технопарка.
"Данные компании имеют потребность в развитии промышленного производства и планируют инвестировать средства в строительство новых объектов научно-производственного назначения", — отметил он.
Общая стоимость инвестпроектов оценивается в 640 млн руб., все эти средства будут вложены непосредственно инвесторами. В результате будет создано 268 постоянных рабочих мест. За пять лет инвесторы должны выплатить в бюджет 500 млн руб. налогов
Строительство инженерной инфраструктуры для "Жигулевской долины-2" оценивается в 250 млн руб., из них из "Фонда развития моногородов" область рассчитывает получить до 237,5 млн рублей.
Меры поддержки и привлечения инвестиций, реализуемые в Самарской области, дают ощутимый эффект.
Так, за год существования Территории опережающего развития в Тольятти (ТОР предусматривает существенные налоговые льготы для инвесторов) заключено 12 соглашений с резидентами, которые должны создать 1,2 тыс. рабочих мест, и за 10 лет обеспечить поступление в областной бюджет 4,5 млрд руб. налогов.
"В настоящее время резидентами ведется работа по строительству собственных производств, уже вложено около 60 млн рублей и создано около 100 рабочих мест", — рассказал Михаил Жданов.
Последние комментарии
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство
Не будет Чемпионата, денег нет лишних в бюджете области Кандеев сказал