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Инвестиции Экономическая политика

Принят закон о предоставлении земли инвесторам "Жигулевской долины-2" без торгов

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы приняли в двух чтениях проект поправок в областной закон "Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности".

Возможность предоставления в аренду земельного участка для реализации масштабных инвестпроектов без проведения торгов предусмотрена в федеральном законодательстве. Единственное условие — инвестпроект должен соответствовать установленным регионом критериям.

Принятые депутатами поправки в закон установили в качестве такого критерия размещение на площадке технопарка "Жигулевская долина-2".

Как рассказал о.и.министра экономического развития, инвестиций и торговли области Михаил Жданов, уже заключено уже восемь соглашений о намерениях о реализации инвестпроектов на территории "Жигулевской долины-2" между облправительством и резидентами технопарка.

"Данные компании имеют потребность в развитии промышленного производства и планируют инвестировать средства в строительство новых объектов научно-производственного назначения", — отметил он.

Общая стоимость инвестпроектов оценивается в 640 млн руб., все эти средства будут вложены непосредственно инвесторами. В результате будет создано 268 постоянных рабочих мест. За пять лет инвесторы должны выплатить в бюджет 500 млн руб. налогов

Строительство инженерной инфраструктуры для "Жигулевской долины-2" оценивается в 250 млн руб., из них из "Фонда развития моногородов" область рассчитывает получить до 237,5 млн рублей.
Меры поддержки и привлечения инвестиций, реализуемые в Самарской области, дают ощутимый эффект.

Так, за год существования Территории опережающего развития в Тольятти (ТОР предусматривает существенные налоговые льготы для инвесторов) заключено 12 соглашений с резидентами, которые должны создать 1,2 тыс. рабочих мест, и за 10 лет обеспечить поступление в областной бюджет 4,5 млрд руб. налогов.

"В настоящее время резидентами ведется работа по строительству собственных производств, уже вложено около 60 млн рублей и создано около 100 рабочих мест", — рассказал Михаил Жданов.

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