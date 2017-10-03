Подведены итоги III Межрегионального фестиваля "Волга театральная"

В Самаре прошел III Межрегиональный фестиваль "Волга театральная". По итогам Гран-При получил спектакль "Карл и Анна" Русского драматического театра "Мастеровые" из Набережных Челнов.

За неделю фестиваля зрители увидели 14 спектаклей из 11 городов-участников: Самары, Казани, Уфы, Перми, Ижевска, Ульяновска, Оренбурга, Набережных Челнов, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска. На закрытии показали спектакль "Милые люди" Оренбургского драматического театра, после чего наградили лауреатов.

Гран-При получил спектакль "Карл и Анна" Русского драматического театра "Мастеровые" из Набережных Челнов. За лучшую режиссерскую работу наградили Алексея Логачева со спектаклем "Улыбайтесь, господа!" по рассказам Григория Горина (Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан).

Денис Бокурадзе со спектаклем "Король Лир" (театр "Грань", Новокуйбышевск) получил приз "за режиссерско-сценографическое решение спектакля". Сыгравший Лира Даниил Богомолов награжден за лучшую мужскую роль, как и Илья Славутский — Фигаро из спектакля "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Казанского академического русского Большого драматического театра им. Качалова. Лучшей женской ролью признана Лиззи Татьяны Гладневой из спектакля "Продавец дождя" Пермского ТЮЗа и Розина Елены Ряшиной ("Женитьба Фигаро", Казань).

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" отмечена Ольга Самарцева (Кукушкина в спектакле "Доходное место" Драматического театра "Колесо" им. Дроздова, Тольятти). Аналогичную мужскую награду получил Андрей Чураев, сыгравший Юсова в том же спектакле.

"За лучший актерский ансамбль" наградили "Продавца дождя" из Перми. Лучшей ролью молодого актера признали Лопахина Олега Рубцова ("Вишневый сад", Театр "Самарская площадь", Самара). Приз "Надежда" получила Екатерина Епифанова за роль Альдонсы в спектакле "Дульсинея Тобосская" Драматического театра им. А. Н. Толстого, Сызрань.

Лучшими актерскими дуэтами стали Константин Федосеев — Ася Гафарова в спектакле "Король забавляется" (Театр юного зрителя "Дилижанс", Тольятти) и Юлия Ковальчук — Сергей Тыщенко ("Милые люди" по Шукшину, Оренбургский драматический театр им. Горького). "За яркий эпизод" отметили Владимира Кузина в уфимском спектакле "Улыбайтесь, господа!".

Лучшей сценографией на фестивале стала работа Александра Патракова в казанской "Женитьбе Фигаро", "за выразительность театральных костюмов" наградили Елену Соловьеву ("Король Лир", Новокуйбышевск). В номинации "За решение художественного пространства" отмечена Мария Митрофанова ("Городок в табакерке", Театр кукол "Лукоморье", Самара).

Специальный приз "За современное прочтение классики" получил Михаил Чумаченко, режиссер тольяттинского "Доходного места" и худрук "Колеса". Приза "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" удостоен Рифкат Исрафилов, возглавляющий Оренбургский драматический театр им. Горького.