Облправительством одобрены еще две заявки потенциальных резидентов ТОР "Тольятти"

В понедельник, 2 октября, состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" (ТОР "Тольятти").
Об этом сообщает департамент информполитики областного правительства.
Комиссией под председательством врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко одобрены заявки еще двух потенциальных резидентов:
- ООО "Завод КПД" с инвестиционным проектом по внедрение новых методов производства в строительной отрасли. Компания планирует вложить 142,3 млн руб. и создать 67 новых рабочих мест;
- ООО "НТЦ Евровент" с инвестиционным проектом по созданию и запуску завода по производству энергоэффективного вентиляционного производства. Компания намерена вложить 25,7 млн. рублей и создать 79 рабочих мест.
С компаниями будут заключены трехсторонние соглашения, документы будут направлены в Минэкономразвития России для включения в федеральный реестр резидентов.
Таким образом, число резидентов ТОР "Тольятти" возрастет до 14 с общим объемом инвестиций 3,5 млрд руб. и планом создания 1,3 тыс. новых рабочих мест.
ТОР "Тольятти" функционирует один год и в настоящее время занимает первое место в России по числу зарегистрированных резидентов: из 54 резидентов, включенных в федеральный реестр, 12 резидентов ТОР "Тольятти", 11 - ТОР "Набережные Челны", восемь - ТОР "Гуково", пять - ТОР "Кумертау".
Последние комментарии
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство
Не будет Чемпионата, денег нет лишних в бюджете области Кандеев сказал