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Инвестиции Экономическая политика

Облправительством одобрены еще две заявки потенциальных резидентов ТОР "Тольятти"

САМАРА. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 октября, состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" (ТОР "Тольятти").

Об этом сообщает департамент информполитики областного правительства.

Комиссией под председательством врио вице-губернатора - министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко одобрены заявки еще двух потенциальных резидентов:

  1. ООО "Завод КПД" с инвестиционным проектом по внедрение новых методов производства в строительной отрасли. Компания планирует вложить 142,3 млн руб. и создать 67 новых рабочих мест;
  2. ООО "НТЦ Евровент" с инвестиционным проектом по созданию и запуску завода по производству энергоэффективного вентиляционного производства. Компания намерена вложить 25,7 млн. рублей и создать 79 рабочих мест.

С компаниями будут заключены трехсторонние соглашения, документы будут направлены в Минэкономразвития России для включения в федеральный реестр резидентов.

Таким образом, число резидентов ТОР "Тольятти" возрастет до 14 с общим объемом инвестиций 3,5 млрд руб. и планом создания 1,3 тыс. новых рабочих мест.

ТОР "Тольятти" функционирует один год и в настоящее время занимает первое место в России по числу зарегистрированных резидентов: из 54 резидентов, включенных в федеральный реестр, 12 резидентов ТОР "Тольятти", 11 - ТОР "Набережные Челны", восемь - ТОР "Гуково", пять - ТОР "Кумертау".

Гид потребителя

Последние комментарии

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