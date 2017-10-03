Аграрии губернии завершили уборку зерновых культур и сев озимых

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области на 3 октября, аграрии региона намолотили 2,76 млн т зерна с 1,03 млн га посевных площадей.
При этом более 65% намолоченной пшеницы соответствует продовольственным кондициям.Средняя урожайность зерновых культур составила 28,1 центнеров с гектара. Для сравнения: в 2016 г. валовый сбор зерновых в Самарской области составил немногим более 2,1 млн тонн, а средняя урожайность в прошлом году равнялась 21,4 центнера с гектара. Сейчас на полях остается только кукуруза на зерно - с этой культуры аграрии планируют получить еще около 120 тыс. т урожая.
В список районов, хозяйства которых лидируют по урожайности, вошли Ставропольский район - 37 ц/га, Кошкинский район - 34,4 ц/га, и Сызранский район - 32,1 ц/га.
Лидером по валовому сбору зерна также стал Ставропольский район - здесь аграрии намолотили более 205 тысяч тонн зерна. Вторую строчку занял Хворостянский район (более 180 тыс. тонн), третью - Кинель-Черкасский район (более 170 тыс. тонн). Несколько районов губернии намолотили более 150 тысяч тонн зерна (Большеглушицкий, Большечерниговский, Пестравский).
Еще в шести районах намолот составил более 100 тыс. тонн. В целом, по данным областного минсельхоза, с озимого клина в этом году было убрано более 1,45 млн т зерна при средней урожайности 35 центнеров с гектара. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году (в 2016 г. озимый клин дал региону 990 тыс. т зерна). Всего в 2017 году аграрии региона собрали 1,7 млн т пшеницы, 625 тыс. т ячменя, 87,5 тыс. т ржи, более 164,1 тыс. т овса.
Полностью завершены также работы по севу озимых культур. По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, посевные площади составили 377 тыс. га. Больше всего озимых посеяно в хозяйствах Хворостянского и Ставропольского районов (по 24 тыс. га), Большеглушицкого района (23 тыс. га), а также Кинель-Черкасского, Похвистневского и Красноармейского районов.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.