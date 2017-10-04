Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров по сбору страховых премий

По итогам первого полугодия 2017 г.Самарская область заняла седьмую строчку в рейтинге регионов РФ по сбору страховых премий. Такие данные опубликовал Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

По данным ВСС, за первые шесть месяцев этого года страховые компании на территории региона получили 11,3 млрд рублей в качестве страховой премии. При этом согласно данным ЦБ РФ, по итогам I полугодия 2017 года общая сумма страховых премий, собранная страховщиками России по всем видам страхования, составила почти 646 млрд рублей.

За шесть месяцев страховщики заключили 1,4 млн договоров, средняя стоимость страхового полиса в Самарской области составила 8,2 тыс. рублей. Объем страховых выплат в регионе за этот же период составил 4,4 млрд рублей.

В целом, по данным ВСС, страховой рынок без учета страхования жизни в I полугодии почти не показал роста

"Темпы прироста страховых премий несколько снизились в I полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а без учета самого динамичного сегмента — страхования жизни — страховой рынок почти не показал роста. Локомотивом страховой отрасли продолжает оставаться страхование жизни. И без учета премий по этому виду страховой рынок в I полугодии 2017 года продемонстрировал прирост в размере 0,8%, а в I квартале 2017 года была отмечена даже отрицательная динамика. Это говорит о том, что общая ситуация в страховании и в экономике в целом не совсем благоприятная. Прирост страхового рынка в целом по итогам всего 2017 года может составить около 9-11%", — отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

Если по итогам I полугодия 2016 года страховой рынок демонстрировал прирост премий в размере 13,9%, по итогам 2016 года — 15,3%, то уже в I полугодии 2017 г. этот показатель составил 9,5%. ВСС отмечает рост удельного веса добровольных видов страхования в общей структуре страховых премий и снижение доли обязательных видов. Так, в структуре страховых премий 20,4% пришлось на обязательные виды страхования и 79,6% — на добровольные виды страхования. В аналогичном периоде 2016 года удельный вес обязательных видов составлял 21,9%, на добровольные виды страхования приходилось 78,1%.

"Локомотивом страховой отрасли продолжает оставаться страхование жизни. Сектор страхования жизни заметнее всех увеличил свою долю в структуре страховых премий — с 15,1% в I полугодии 2016 года до 21,9% в этом году", — пояснил Юргенс.

По его словам, ОСАГО продолжает оставаться наиболее проблемным сегментом страхового рынка, хотя наметилась незначительная тенденция к стабилизации сектора, эксперты ожидают незначительных позитивных изменений к концу года.

"Сектор страхования автокаско демонстрирует отрицательную динамику второй год подряд. За рассматриваемый период страховщики собрали 77,7 млрд рублей премий по данному виду страхования, что ниже показателя предыдущего года на 6,5%", — отметил Игорь Юргенс.

Согласно прогнозам, к концу 2017 г. ситуация в секторе автокаско может незначительно улучшиться, что приведет к сокращению темпов падения сектора, продолжил президент страхового союза. Так, по итогам 2017 года снижение объема премий по автокаско составит примерно 4-5%.

"В I полугодии 2017 года выросло общее количество заключенных договоров по всем видам страхования, при этом средняя стоимость одного страхового полиса снизилась", — отметил Юргенс.

Всего за рассматриваемый период страховщики заключили более 88,5 млн договоров страхования, что на 23,5% больше чем за I полугодие 2016 года. Средняя стоимость одного страхового полиса в целом по РФ в I полугодии 2017 г. составила 7,3 тыс. руб., снизившись на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.