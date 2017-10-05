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Экономика и бизнес

МСП Банк подал заявление о банкротстве Андрея Ищука

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Арбитражный суд Самарской области поступило очередное заявление о банкротстве бизнесмена Андрея Ищука, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на информацию в КАД ВАС. С заявлением в суд обратилось АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк). Пока иск не принят к производству.

Информация о сумме долга Андрея Ищука перед МСП банком в материалах дела отсутствует. Однако, согласно базе данных исполнительных производств, в апреле 2017 г. было закрыто исполнительное производство по взысканию с Андрея Ищука задолженности по кредиту. Сумма долга не уточняется, но поясняется, что производство было в связи с п. 3 ч. 1 ст. 46. Согласно ФЗ "Об исполнительном производстве", указанные пункты свидетельствуют о прекращении исполнительного производства при невозможности "установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях". Это исполнительное производство было открыто по решению Замоскворецкого районного суда Москвы. В феврале 2014 г. указанный суд вынес решение о взыскании с Андрея Ищука в пользу МСП Банка задолженности по договору поручительства. Согласно решению суда, Ищук выступил поручителем по кредитному договору между кредитной организацией и ЗАО СХП "Калужский рыбоводный осетровый комплекс" (СХП "КРОК"). В документе отмечается, что согласно договору поручительства, заключенному между МСП Банком и Андреем Ищуком, он несет солидарную ответственность по этому договору вместе с СХП "КРОК". Правда, представители Ищука, согласно определению суда, утверждали, что он договоров поручительства не подписывал. Однако суд частично удовлетворил требования МСП Банка. Сумма задолженности в решении суда не уточняется.

Впоследствии Андрей Ищук пытался признать ничтожными договоры поручительства, якобы заключенные между ним и МСП Банком. Но суд ему отказал, это решение устояло и в апелляционной инстанции.

В декабре 2015 г. в отношении ЗАО СХП "КРОК" была завершена процедура банкротства. МСП Банк входил в состав кредиторов предприятия с суммой требований 436,29 млн рублей. Они были удовлетворены в рамках процедуры конкурсного производства на 85,9%, или 374,8 млн рублей.

Связаться с Андреем Ищуком вчера не удалось. По мнению партнера адвокатского бюро RBL Дениса Герасимова, можно предположить, что именно остатки задолженности СХП "КРОК" перед МСП Банком и легли в основу требований о банкротстве Ищука. "Но здесь есть спорный вопрос относительно того, остается ли поручительство действующим после того, как прекращается основное обязательство. Ведь было основное обязательство по кредиту у СХП "КРОК". Когда предприятие "умерло" через банкротство, основное обязательство по долгу, по идее, также прекращено", — рассуждает Герасимов, добавляя, что ранее у судов была такая позиция, что обязательства по поручительству прекращаются после завершения основного обязательства. "Но недавно было несколько определений экономической коллегии Верховного суда, которая высказалась о сохранении поручительства и после прекращения основного долга. Однако эти определения не носят обязательный характер для других судов. Так что применение этой позиции остается открытым", — добавил Денис Герасимов, подытожив, что предсказать исход спора сложно.

Напомним, в 2017 г. уже имела место одна попытка банкротства Ищука. С соответствующим заявлением в арбитраж в марте обратился некий Дмитрий Вольнов. Сумма задолженности Андрея Ищука в материалах КАД ВАС не раскрывалась. В итоге суд оставил заявление Вольнова без рассмотрения.

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