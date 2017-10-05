"Роскосмос" требует с РКЦ "Прогресс" более 300 млн руб. в качестве неустойки по госконтрактам

Учредитель и основной заказчик АО "РКЦ "Прогресс" "Роскосмос" — потребовал с предприятия более 300 млн руб. в качестве неустойки по госконтрактам, пишет "Самарское обозрение".

Первую претензию "Роскосмос" выставил в арбитражный суд города Москвы 20 апреля текущего года. Согласно материалам дела, "Роскосмос" потребовал взыскать по некоему государственному контракту, заключенному 13 февраля 2013 г., неустойку в размере 15,191 млн рублей. Более подробная информация на сайте арбитража не раскрывается. 1 августа 2017 г. последовала новая рекламация, уже на 55,437 млн руб. (впоследствии уменьшилась до 46,46 млн рублей). Теперь речь шла о неустойке за нарушение сроков исполнения обязательств "по этапам № 1.2 и 2.1 государственного контракта от 22.11.2010 № 353-8532/10 (шифр: ОКР "Ресурс-П")". О чем конкретно идет речь, неизвестно. Согласно информации сайта "Роскосмоса", контракт с таким шифром подразумевает создание оптико-электронного космического комплекса исследования природных ресурсов Земли и космической системы на его основе в составе двух космических аппаратов (КА): "Подготовка и запуск РН "Союз-2" с КА "Ресурс-П". Аналогичный иск к "Прогрессу" предъявлен и 12 сентября. На сей раз "Роскосмос" обвинил самарское предприятие в нарушении сроков исполнения обязательств "по этапам № 3.2 и 4 государственного контракта от 21.04.2011 № 353-7180/11 (шифр: ОКР "Фотон-М")". "Фотон-М" представляет собой серию научно-исследовательских спутников, предназначенных для проведения экспериментов в области различных наук в условиях микрогравитации. Неустойка по этому контракту составила 247,464 млн рублей. Подробности по этому процессу также не раскрываются.

В настоящий момент суд принял к производству заявления "Роскосмоса". По одному из них — касательно контракта по "Ресурс-П" — ответчик иск не признал, сославшись на пропуск исковой давности. Получить какие-либо комментарии в госкорпорации не удалось — запрос "СО" оставили без ответа. В письменном ответе Александр Кирилин пояснил лишь то, что судебные разбирательства, о которых идет речь, возникли в ходе деятельности двух хозяйствующих субъектов, отметив, что между предприятием и госкорпорацией "заключены государственные контракты, ведется обширная работа". Комментировать перспективы развития дел Александр Кирилин не стал, сочтя это преждевременным.

Издание также отмечает, что наряду с "Роскосмосом" претензии к РКЦ имеют Министерство обороны РФ и правоохранительные органы. Согласно данным арбитража, волна исков от Министерства обороны РФ хлынула в 2014 году. В общей сложности их семь, на сумму порядка 4,5 млрд рублей. По большинству из них также взыскивается неустойка по государственным контрактам. Более подробная информация является засекреченной. Претензии на сумму 3,151 млрд руб. суд удовлетворил, судьбу остальных исков отследить не удается — большинство документов не раскрывается. Судебные разбирательства продолжились и в последующие годы: в 2015-м Минобороны взыскивало с РКЦ "Прогресс" более 500 млн руб., оба заявления удовлетворили: первое — полностью, второе полностью или частично. В 2016 г. поступил лишь один аналогичный иск на сумму 349,8 тыс. рублей. Эти претензии судьи признали обоснованными.

В орбиту еще более громкого скандала Кирилин втянулся в 2015 году. Тогда заместителя руководителя предприятия и его дочь, Светлану Кирилину, вместе с главным инженером предприятия заподозрили в сделках, причинивших "Прогрессу" ущерб в 1 млрд рублей. Правоохранители выявили факты завышения стоимости контрактов в рамках гособоронзаказа. Контракты, по версии следствия, заключались с фирмами, аффилированными подозреваемым. В настоящий момент расследование по делу продолжается.