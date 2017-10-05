На космодроме Восточный выполняется сухой вывоз самарской ракеты «Союз-2.1а»

В среду, 4 октября, на космодроме Восточный начались комплексные испытания стартового комплекса, в ходе которых самарская ракета-носитель "Союз-2.1а" совместно с разгонным блоком "Фрегат" вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему.
Проведен наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему и генеральные испытания систем ракеты-носителя и разгонного блока. Об этом сообщили пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" и предприятия-разработчика ракеты-носителя АО "РКЦ "Прогресс".
По информации Роскосмоса, 5 октября будет проведен контроль набора стартовой готовности разгонного блока "Фрегат", контрольное включение, прием и анализ телеметрической информации разгонного блока, просмотр результатов регистрации телеметрической информации генеральных испытаний ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Комплексные испытания продлятся до 8 октября. Запуск ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1а с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами "Канопус-В" № 3, № 4 запланирован на 22 декабря 2017 года.
Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" была отправлена из Самары в ночь с 1 на 2 сентября 2017 года и 10 сентября прибыла на космодром Восточный.
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"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.
Александр, Спасибо за комментарий, исправляем допущенную неточность: упомянутые сотрудники "Разумных решений" тогда работали в Magenta Technology (London, UK), являясь со-учредителями, директорами и главными разработчиками этой компании, которой и принадлежал продукт до момента его передачи в компанию такси. В решении поставленной задачи была применена первая технология адаптивного планирования, которая была представлена в патенте авторов (http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=03067432A1&KC=A1&FT=D), позволившая до 4 раз перепланировать машину в ходе доезда до клиента, и в этом была главная суть проекта, обеспечившая полученные результаты.
Печаль в том что вместо того чтобы инвестировать в развитие авиастроения будет еще один распильный проект.
ПАО "Кузнецов" ежегодно теряет из-за менеджмента гораздо большие средства...НК-33 сделаны бог знает когда... и это не заслуга Якушина...