На космодроме Восточный выполняется сухой вывоз самарской ракеты «Союз-2.1а»

В среду, 4 октября, на космодроме Восточный начались комплексные испытания стартового комплекса, в ходе которых самарская ракета-носитель "Союз-2.1а" совместно с разгонным блоком "Фрегат" вывезена с технического на стартовый комплекс и установлена в стартовую систему.

Проведен наезд мобильной башни обслуживания на стартовую систему и генеральные испытания систем ракеты-носителя и разгонного блока. Об этом сообщили пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" и предприятия-разработчика ракеты-носителя АО "РКЦ "Прогресс".

По информации Роскосмоса, 5 октября будет проведен контроль набора стартовой готовности разгонного блока "Фрегат", контрольное включение, прием и анализ телеметрической информации разгонного блока, просмотр результатов регистрации телеметрической информации генеральных испытаний ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Комплексные испытания продлятся до 8 октября. Запуск ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1а с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами "Канопус-В" № 3, № 4 запланирован на 22 декабря 2017 года.

Напомним, ракета-носитель "Союз-2.1а" была отправлена из Самары в ночь с 1 на 2 сентября 2017 года и 10 сентября прибыла на космодром Восточный.