В Самаре двое вооруженных людей ограбили аптеку

В воскресенье, 8 октября, около 20:00, в аптеку "Вита" на ул. Стара-Загора в Самаре вошли двое неизвестных в масках. По словам свидетелей происшествия, они были вооружены чем-то весьма напоминающим обрез охотничьего ружья.
Угрожая им фармацевту, они заставили отдать им имевшуюся в кассе наличность. По данным источника в правоохранительных органах, добычей преступников стали 68 тыс. рублей.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", полиция пытается установить личности подозреваемых.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.