В Самаре двое вооруженных людей ограбили аптеку

В воскресенье, 8 октября, около 20:00, в аптеку "Вита" на ул. Стара-Загора в Самаре вошли двое неизвестных в масках. По словам свидетелей происшествия, они были вооружены чем-то весьма напоминающим обрез охотничьего ружья.

Угрожая им фармацевту, они заставили отдать им имевшуюся в кассе наличность. По данным источника в правоохранительных органах, добычей преступников стали 68 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением оружия", полиция пытается установить личности подозреваемых.