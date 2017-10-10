В "Локо-банке" выявили мошенничество с автокредитом

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал "Локо-банк".

По данным источника в правоохранительных органах, 28 октября 2016 г. директор автосалона по подложным документам оформил автокредит на 1 млн руб. в "Локо-банке". Известно, что ему при этом кто-то помогал, был ли это сотрудник банка, не известно. Однако на данный момент у следствия двое подозреваемых.

Аферу выявили еще в феврале 2017 г., но по неизвестным причинам уголовное дело по статье "Мошенничество" в особо крупном размере возбудили лишь в октябре.