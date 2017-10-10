"Алабинскую" могут ввести в эксплуатацию по постоянной схеме раньше плана

Станцию метро "Алабинская" могут ввести в эксплуатацию по постоянной схеме раньше намеченного срока. Готовность станции оценили депутаты на выездном заседании комитета по строительству Самарской губернской думы 10 октября.

На сегодняшний момент уже выполнены работы по сооружению левого и правого перегонных тоннелей от ул. Осипенко до ул. Первомайской, переустроены сети инженерных коммуникаций (дождевая и бытовая канализация, водопровод), сооружены конструкции камеры съездов.

"Мы строим этот участок с 2013 года. Работы могли бы вестись гораздо быстрее, но деньги на строительство выделялись небольшими траншами, и работа велась в соответствии с финансированием. Сейчас все работы по устройству камеры съезда завершены, построены 400-метровые перегоны в сторону ул. Полевой. Изначально предполагалось, что камера съезда будет обслуживать только "Алабинскую", но потом проект был изменен, и сейчас камера съезда может обслуживать также будущую станцию "Самарская", — рассказал генеральный директор "ВТС Метро" Сергей Натальчук.

Он отметил, что сейчас строителям требуются средства на завершение путевых работ, укладку верхнего строения пути, монтаж оборудования, электромонтажные и пусконаладочные работы, а также завершение работ в вестибюле.

Кроме того, необходимо завершить устройство дорожного покрытия и открыть движение транспорта по ул. Ново-Садовой. Сейчас основной проем, через который велось строительство камеры съезда, уже заделан, дорожные службы частично приступили к укладке щебеночного слоя. Для подачи материалов и оборудования сбоку от дороги устроен небольшой монтажный проем — на время проведения чемпионата мира по футболу он будет закрыт.

Во второй этап строительства "Алабинской" на 1 октября 2017 г. было вложено уже более 3 млрд рублей. На завершение строительства второго пускового комплекса нужно еще около 800 млн рублей. По плану в 2019 г. "Алабинская" должна быть введена в эксплуатацию по постоянной схеме, однако строители готовы выполнить все работы раньше срока.

"Если деньги выделят сейчас, мы готовы завершить лестничные сходы №3 и №4 и вестибюль за четыре - пять месяцев, еще до начала чемпионата мира по футболу", — отметил Сергей Натальчук.

Депутаты высоко оценили ход работ по строительству метрополитена.

"Скоро в думу поступит новый бюджет, и прежде чем его принимать, нужно понимать, на что будут потрачены деньги. Метро для Самары сегодня одна из самых масштабных строек. Поэтому главная цель выездного совещания — лично убедиться в том, какие работы по строительству метро ведутся, как и на что расходуются бюджетные деньги. Мы убедились, что работы ведутся качественно, выделенные средства расходуют грамотно, у нас есть уверенность, что строители справятся в срок. Мы пришли к мнению, что выделять средства на строительство метро небольшими частями неправильно. Поэтому сейчас нам надо рассчитать и заложить в бюджет суммы, необходимые для завершения строительства "Алабинской", — прокомментировал заместитель председателя комитета по строительству Самарской губернской думы Александр Колычев.