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Дорожное строительство Транспорт и связь

На корректировку проектной документации станции метро "Московская" требуется 42 млн рублей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На корректировку проектной документации станции метро "Московская" дополнительно потребуется 42 млн рублей. Об этом стало известно во время выездного заседания комитета по строительству Самарской губернской думы 10 октября.

На корректировку проектной документации станции метро "Московская" требуется 42 млн рублей На корректировку проектной документации станции метро "Московская" требуется 42 млн рублей
Фото: Игорь Казановский

Напомним, станция "Московская" была введена в эксплуатацию с одним рабочим вестибюлем в декабре 2002 года.

В 2013 г. было принято решение о корректировке проектной документации, в которой должно было быть предусмотрено строительство лестничных сходов № 3 и № 4 и устройство пешеходного перехода под Московским шоссе. Спуски в метро и переход должен был быть увязан с реконструкцией кольца Московского шоссе и ул. Луначарского. В ценах начала 2015 г. стоимость работ должна была составить 348,1 млн рублей.

Однако из-за изменившихся нормативов нагрузки на конструкцию подземной части метрополитена областной минтранс внес изменения в проект развязки Московского шоссе и ул. Луначарского. Теперь для того чтобы достроить второй вестибюль и лестничные сходы "Московской", метростроевцам требуется корректировка проектной документации.

По словам генерального директора "ВТС Метро" Сергея Натальчука, ориентировочная стоимость этих видов работ составляет 42,03 млн рублей.

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Последние комментарии

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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А нахрена тогда Самаре проходческий щит, если собираются рыть открытым способом?

Dmitry Lakotsenin 27 марта 2017 12:48 Южный мост в Самаре отремонтирует "ПСК Волга"

Сто раз проверь, тогда доверь)). Мост все-таки!

Герман Фишер 16 ноября 2016 12:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

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