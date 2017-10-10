На корректировку проектной документации станции метро "Московская" требуется 42 млн рублей

На корректировку проектной документации станции метро "Московская" дополнительно потребуется 42 млн рублей. Об этом стало известно во время выездного заседания комитета по строительству Самарской губернской думы 10 октября.

Напомним, станция "Московская" была введена в эксплуатацию с одним рабочим вестибюлем в декабре 2002 года.

В 2013 г. было принято решение о корректировке проектной документации, в которой должно было быть предусмотрено строительство лестничных сходов № 3 и № 4 и устройство пешеходного перехода под Московским шоссе. Спуски в метро и переход должен был быть увязан с реконструкцией кольца Московского шоссе и ул. Луначарского. В ценах начала 2015 г. стоимость работ должна была составить 348,1 млн рублей.

Однако из-за изменившихся нормативов нагрузки на конструкцию подземной части метрополитена областной минтранс внес изменения в проект развязки Московского шоссе и ул. Луначарского. Теперь для того чтобы достроить второй вестибюль и лестничные сходы "Московской", метростроевцам требуется корректировка проектной документации.

По словам генерального директора "ВТС Метро" Сергея Натальчука, ориентировочная стоимость этих видов работ составляет 42,03 млн рублей.