Инвесторы Голландии заинтересовались проектами молочного животноводства и тепличных хозяйств области

На базе Торгового представительства Российской Федерации в Нидерландах 3 октября состоялась встреча делегации Самарской области с голландскими компаниями.
Заместитель исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Александр Токар представил экономический и инвестиционный потенциал региона, а также наиболее перспективные инвестпроекты. Директор по экономике и финансам АО "ПромПарки" Станислав Ремизов также рассказал голландским предпринимателям об индустриальных парках "Преображенка" и "Чапаевск".
Среди участников встречи наибольший отклик был со стороны представителей молочного животноводства Голландии в части технологической поддержки инициаторов инвестиционных проектов Самарской области. Также был отмечен потенциал сотрудничества в сфере применения передовых технологий голландских компаний при создании тепличных хозяйств.
По завершении презентационной части был проведен ряд двусторонних встреч с местными компаниями, заинтересованными в развитии бизнеса на территории Самарской области и локализации здесь своего производства.
5 октября в Мюнхене (Германия) на заседании Российско-Баварской рабочей группы по содействию экономическому сотрудничеству представителей Баварии познакомили с инвестиционным потенциалом регионов России, в том числе Самарской области. Наш регион в качестве ключевых инвестпредложений представил возможности автомобильного кластера и производства автокомпонентов, аэрокосмического кластера и сельского хозяйства. А 6 октября инвестиционный потенциал Самарской области представили на конференции в Невшателе (Швейцария).
"И в Голландии, и в Германии, и в Швейцарии мы обнаружили интерес со стороны местных предпринимателей к сотрудничеству с Самарской область", — отметил заместитель исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Александр Токар.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб