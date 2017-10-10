Инвесторы Голландии заинтересовались проектами молочного животноводства и тепличных хозяйств области

На базе Торгового представительства Российской Федерации в Нидерландах 3 октября состоялась встреча делегации Самарской области с голландскими компаниями.

Заместитель исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Александр Токар представил экономический и инвестиционный потенциал региона, а также наиболее перспективные инвестпроекты. Директор по экономике и финансам АО "ПромПарки" Станислав Ремизов также рассказал голландским предпринимателям об индустриальных парках "Преображенка" и "Чапаевск".

Среди участников встречи наибольший отклик был со стороны представителей молочного животноводства Голландии в части технологической поддержки инициаторов инвестиционных проектов Самарской области. Также был отмечен потенциал сотрудничества в сфере применения передовых технологий голландских компаний при создании тепличных хозяйств.

По завершении презентационной части был проведен ряд двусторонних встреч с местными компаниями, заинтересованными в развитии бизнеса на территории Самарской области и локализации здесь своего производства.

5 октября в Мюнхене (Германия) на заседании Российско-Баварской рабочей группы по содействию экономическому сотрудничеству представителей Баварии познакомили с инвестиционным потенциалом регионов России, в том числе Самарской области. Наш регион в качестве ключевых инвестпредложений представил возможности автомобильного кластера и производства автокомпонентов, аэрокосмического кластера и сельского хозяйства. А 6 октября инвестиционный потенциал Самарской области представили на конференции в Невшателе (Швейцария).

"И в Голландии, и в Германии, и в Швейцарии мы обнаружили интерес со стороны местных предпринимателей к сотрудничеству с Самарской область", — отметил заместитель исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Александр Токар.