Директора автосалона уличили в серии афер с автокредитами

Полиция Кировского района Самары возбудила второе уголовное дело в отношении директора автосалона.

Напомним, ранее мужчину заподозрили в получении миллиона рублей в "Локо-банке" по подложным документам.

6 октября в полицию поступило новое сообщение, о том, что аналогичный автокредит был оформлен в КБ "Плюс Банк" около года назад. После проведения проверки уголовное дело возбудили по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

По данным источника в правоохранительных органах, в качестве одного из фигурантов дела называют директора автосалона "Велес". Появятся ли в деле новые эпизоды, пока не ясно.