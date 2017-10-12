Поменялся состав солистов концерта "Большая опера. Три тенора"

В воскресенье, 15 октября в 18:30, в Самарской филармонии пройдет концерт "Большая опера. Три тенора" с измененным составом солистов.
На нем выступят солист Большого театра им. Навои Рамиз Усманов, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий Городецкий и приглашенный солист Большого театра России Алексей Неклюдов.
Напомним, ранее третьим участником анонсировался Тигран Оганян.
В программе вечера популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов, неаполитанские песни и прочее.
Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.
Юрий Городецкий в 2002 г. окончил Могилевский музыкальный колледж по классу "хоровое дирижирование", в 2007 г. — Белорусскую академию музыки. В 2008–2009 гг. учился в Высшем институте музыки в Модене (Италия, класс Райны Кабаиванской). В 2009–2010 гг. занимался под руководством Жозе ван Дама в Оперной студии Музыкальной капеллы королевы Елизаветы (Бельгия). В 2012–2014 гг. — участник Молодежной программы Вашингтонской национальной оперы. Исполнил на сцене театра партии Дона Оттавио ("Дон Жуан" Моцарта), Эдмондо ("Манон Леско" Пуччини), Пастуха и Молодого моряка ("Тристан и Изольда" Вагнера). С 2006 г. — солист Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь.
Алексей Неклюдов учился в Академии хорового искусства им. Попова. В 2010 г. дебютировал на сцене Большого зала Консерватории с Национальным филармоническим оркестром России под управлением Спивакова. В 2012 г. стал обладателем гранта НФОР. В 2013 г. и 2014 г. участвовал в Международном фестивале классической музыки В.Спивакова в Кольмаре (Франция). С 2013 года является солистом Московского театра "Новая Опера" им. Колобова. С 2014 г. Алексей — приглашенный солист Большого театра России.
Рамиз Усманов родился 14 декабря 1981 г. в Арнасайском районе Джизакской области (Узбекистан). После окончания 9 класса в 1996 г. поступил в музыкальное училище им. Раджаби по специальности "рубаб", в 2000 г. — в консерваторию по специальности "академический вокал" в класс доцента Абдукадырова. С 2005 г. — солист оперной труппы Большого театра им. Навои. Обладатель второго места на Международном конкурсе Competizione dell`Opera в Австрии (Линц), Гран-При I Минского международного Рождественского оперного конкурса и других.