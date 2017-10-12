Поменялся состав солистов концерта "Большая опера. Три тенора"

В воскресенье, 15 октября в 18:30, в Самарской филармонии пройдет концерт "Большая опера. Три тенора" с измененным составом солистов.

На нем выступят солист Большого театра им. Навои Рамиз Усманов, солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий Городецкий и приглашенный солист Большого театра России Алексей Неклюдов. Напомним, ранее третьим участником анонсировался Тигран Оганян. В программе вечера популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов, неаполитанские песни и прочее. Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.