Комплексный ремонт ул. Галактионовская вышел на финишную прямую

В Самаре завершается комплексный ремонт ул. Галактионовская, сообщил главный специалист МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Владимир Былинкин.

По его словам, готовность улицы сейчас составляет 95% и в ближайшее время работы будут закончены.

Сейчас на улице ведутся работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на примыканиях к проезжей части. Всего на протяжении улицы около четырех десятков таких примыканий к соседним улицам и небольшим проездам. Общая площадь асфальтобетонного покрытия примыканий составит около 3 тыс. кв. метров.

Как рассказал начальник участка ООО "СамараДорСтрой" Рустам Багаутдинов, сначала было произведено фрезерование старого асфальтового покрытия, потом на дорогу уложили выравнивающий слой. После этого дорожные рабочие заменили бортовой камень и приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия с ЩМА-20. Параллельно старое покрытие тротуаров заменили на плитку.

"Характеристики покрытия рассчитаны исходя из пропускной способности улицы. Гарантия на улицу составляет 5 лет. Если за это время появятся выбоины, разойдутся швы или выявятся еще какие-либо дефекты, мы устраним их за свой счет", — отметил Рустам Багаутдинов.

Дорожные рабочие выходят на дежурство каждую ночь. Одновременно работает два укладочных комплекса, 20 человек, около 10 самосвалов.

"За одну ночь уложим около 200 тонн асфальтобетона, около тысячи квадратных метров. Работаем ночью, чтобы не создавать пробок, не мешать движению. Местные жители реагируют на ночной шум с пониманием, ведь они видят как преображается улица. Я сам автомобилист, и мне приятно ездить по таким дорогам", — подчеркнул Рустам Багаутдинов.

Напомним, комплексный ремонт ул. Галактионовская стартовал в апреле. Участок от ул. Красноармейской до ул. Полевой приводят в порядок по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного проекта РФ "Безопасные и качественные дороги". Протяженность ремонтируемого участка составляет около 2 км, площадь нового покрытия — около 25 тыс. кв. метров. Сумма контракта составила около 150 млн рублей.

"Улица Галактионовская имеет большое значение для транспортной системы Самары — здесь большой поток движения, в том числе проходят трамвайные маршруты. Долгое время дорожное покрытие было в неудовлетворительном состоянии и ремонт давно назрел. Кроме того, здесь проходят гостевые туристические маршруты к ЧМ-2018, и важно показать гостям наш город с лучшей стороны. Для ремонта используется покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20, которое отличается долговечность, износостойкостью, повышенной устойчивостью к нагрузкам. Можно быть уверенными, что покрытие прослужит долго", — отметил Владимир Былинкин.

Для контроля качества специалисты муниципального предприятия отслеживают весь ход работ, регулярно отбирают пробы кернов, определяя толщину асфальта, его уплотнение.

"К подрядчику претензий нет, работы выполняются качественно", — отметил Владимир Былинкин.

Напомним, в 2017 г. в Самаре обновляется 42 автодороги. Так, например, в рамках муниципальных контрактов по проекту "Безопасные и качественные дороги" отремонтированы ул. Некрасовская, ул. Л.Толстого и Красноглинское шоссе, обновляются ул. Молодогвардейская, ул. Полевая, ул. А.Толстого, ул. Водников, ул. Комсомольская, Волжский проспект.