АО "Транснефть - Приволга" подтвердило соответствие международной системе менеджмента качества

В АО "Транснефть — Приволга" успешно прошли аудиты системы менеджмента качества (СМК). Международный сертификационный аудит системы менеджмента качества прошел на Центральной базе производственного обслуживания (ЦБПО) предприятия, в аппарате управления АО "Транснефть — Приволга" завершился внешний аудит системы менеджмента качества оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Разработка и внедрение системы менеджмента качества на ЦБПО в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 началась в 2016 году. Для результативного функционирования и реализации СМК были выделены основные процессы, определены цели и задачи, назначены ответственные сотрудники. В июне 2017 года был проведен внутренний аудит, который проверил уровень готовности специалистов и руководителей к международному сертификационному аудиту.

Сертификационный аудит СМК на ЦБПО проводило российское отделение международного холдинга по аудиту и сертификации DQS — ООО ССУ "ДЭКУЭС" (г. Ярославль). В ходе аудита выполнялась оценка соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001:2015, оценивалась способность обеспечивать выполнение установленных законодательных, нормативных требований, а также оценка результативности СМК.

По результатам аудита был сделан вывод о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 и выдан соответствующий сертификат c областью применения — "Производство и ремонт продукции для магистрального нефтепроводного транспорта".

Разработанная система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 позволит ЦБПО АО "Транснефть — Приволга" непрерывно улучшать производственные процессы, оптимизировать деятельность в целом, стабильно поддерживать высокое качество продукции.

Внедрение системы менеджмента качества оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 в АО "Транснефть — Приволга" началось в апреле текущего года. Были завершены подготовительные этапы по разработке и утверждению модели и целей СМК, определены показатели эффективности, проведено обучение специалистов и руководителей. В июле в АО "Транснефть — Приволга" состоялся внутренний аудит СМК, а в конце сентября проверку осуществляли внешние аудиторы.

Результат внешнего аудита — АО "Транснефть — Приволга" соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 в области качества оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов.