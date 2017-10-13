16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" подтвердило соответствие международной системе менеджмента качества "Транснефть-Приволга" ввела в эксплуатацию пожарное депо в Волгоградском нефтепроводном управлении Газовый тренд нефтехимии Куйбышевский НПЗ снижает воздействие на окружающую среду Подан иск о банкротстве "Авиакора" за долги по оплате тепла

ТЭК Экономика и бизнес

АО "Транснефть - Приволга" подтвердило соответствие международной системе менеджмента качества

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати

В АО "Транснефть — Приволга" успешно прошли аудиты системы менеджмента качества (СМК). Международный сертификационный аудит системы менеджмента качества прошел на Центральной базе производственного обслуживания (ЦБПО) предприятия, в аппарате управления АО "Транснефть — Приволга" завершился внешний аудит системы менеджмента качества оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Фото: предоставлено компанией

Разработка и внедрение системы менеджмента качества на ЦБПО в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 началась в 2016 году. Для результативного функционирования и реализации СМК были выделены основные процессы, определены цели и задачи, назначены ответственные сотрудники. В июне 2017 года был проведен внутренний аудит, который проверил уровень готовности специалистов и руководителей к международному сертификационному аудиту.

Сертификационный аудит СМК на ЦБПО проводило российское отделение международного холдинга по аудиту и сертификации DQS —  ООО ССУ "ДЭКУЭС" (г. Ярославль). В ходе аудита выполнялась оценка соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9001:2015, оценивалась способность обеспечивать выполнение установленных законодательных, нормативных требований, а также оценка результативности СМК.

По результатам аудита был сделан вывод о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015 и выдан соответствующий сертификат c областью применения — "Производство и ремонт продукции для магистрального нефтепроводного транспорта".

Разработанная система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 позволит ЦБПО АО "Транснефть — Приволга" непрерывно улучшать производственные процессы, оптимизировать деятельность в целом, стабильно поддерживать высокое качество продукции.

Внедрение системы менеджмента качества оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2015 в АО "Транснефть — Приволга" началось в апреле текущего года. Были завершены подготовительные этапы по разработке и утверждению модели и целей СМК, определены показатели эффективности, проведено обучение специалистов и руководителей. В июле в АО "Транснефть — Приволга" состоялся внутренний аудит СМК, а в конце сентября проверку осуществляли внешние аудиторы.

Результат внешнего аудита — АО "Транснефть — Приволга" соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 в области качества оказания услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов.

ТЭК&Химия №8

ТЭК&Химия №7

ТЭК&Химия №6

ТЭК&Химия №5

ТЭК&Химия №4

ТЭК&Химия №3

ТЭК&Химия №2

ТЭК&Химия №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 15:05 Пять из 14 заправочных комплексов "Витязей" в Самаре перейдут под бренд "Лукойл"

Если сеть АЗС возглавил Олег Кирзунов, то пропала сеть АЗС...

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 14:36 Владельцем самарской сети АЗС "Татнефтепродукт" стала "Веста"

Хана сети азс...

Игорь Алексеенко 21 августа 2017 14:23 Владельцем самарской сети АЗС "Татнефтепродукт" стала "Веста"

Этого плешивого нквдэшника (бездарь - олень кирзунов), назначили еще и сеть заправок развалить? Ппц...

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Фото на сайте

"Газпром" укрепил статус лидера

"Газпром" укрепил статус лидера

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Клуб веселых нефтяников компании ЛУКОЙЛ вновь сыграл в Самаре

Клуб веселых нефтяников компании ЛУКОЙЛ вновь сыграл в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5