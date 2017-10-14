В Сызрани сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Сызрани находившегося в федеральном розыске мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Следовавший по улице 50 лет Октября экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, который попытался скрыться при виде служебного автомобиля.

Стражи правопорядка решили узнать причины такого странного поведения и остановили гражданина. Установив его личность, сотрудники Росгвардии выяснили, что 38-летний местный житель находился в федеральном розыске – представители правоохранительных органов искали его как обвиняемого, скрывшегося от суда.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали коллегам из полиции для передачи инициатору розыска.