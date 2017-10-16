В Самаре задержали подозреваемого в ограблении интим-магазина

В Кировском районе Самары полиция задержала подозреваемого в ограблении магазина.

Напомним, 19 сентября интим-магазин на пересечении пр. Кирова и ул. Нагорной в Самаре посетил достаточно агрессивный мужчина. Он угрожал директору торговой точки физической расправой и требовал отдать наличность. Добычей преступника тогда стали 4 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").

В октябре был задержан подозреваемый — 45-летний безработный мужчина, который уже имеет судимости за воровство, мошенничество и грабежи. Теперь ему грозит до семи лет реального лишения свободы.