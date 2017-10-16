В Самаре задержали подозреваемого в ограблении интим-магазина

В Кировском районе Самары полиция задержала подозреваемого в ограблении магазина.
Напомним, 19 сентября интим-магазин на пересечении пр. Кирова и ул. Нагорной в Самаре посетил достаточно агрессивный мужчина. Он угрожал директору торговой точки физической расправой и требовал отдать наличность. Добычей преступника тогда стали 4 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж").
В октябре был задержан подозреваемый — 45-летний безработный мужчина, который уже имеет судимости за воровство, мошенничество и грабежи. Теперь ему грозит до семи лет реального лишения свободы.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.