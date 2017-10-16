Куйбышевский НПЗ возглавил Сергей Чепурнов

Новым генеральным директором АО "Куйбышевский НПЗ" назначен Сергей Чепурнов, сообщил источник портала в компании. По данным собеседника, приказ о назначении был подписан в минувшую пятницу, 13 октября.

В компании подтвердили информацию о назначении. В официальном комментарии указывается, что Чепурнов "имеет большой опыт работы в отрасли, в том числе на руководящих должностях, в частности, генеральным директором ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение".

Также сообщается, что образование он получал в Карагандинском политехническом институте по специальности "Экономика и управление производством" и Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов". Новый глава КНПЗ имеет награды Министерства энергетики России.

По данным ИАС Seldon.Basis, Чепурнов в 2009–2012 гг. — возглавлял Красноленинский НПЗ, расположенный в г. Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Последние пять с половиной лет он управлял Нижневартовским нефтеперерабатывающим объединением. Обе компании, также как и КНПЗ, входят в структуру Роснефти.

О причинах ухода с предприятия Олега Дружинина, руководившего КНПЗ с января 2012 г., и о его новом месте работы не сообщается.