Куйбышевский НПЗ возглавил Сергей Чепурнов

Новым генеральным директором АО "Куйбышевский НПЗ" назначен Сергей Чепурнов, сообщил источник портала в компании. По данным собеседника, приказ о назначении был подписан в минувшую пятницу, 13 октября.
В компании подтвердили информацию о назначении. В официальном комментарии указывается, что Чепурнов "имеет большой опыт работы в отрасли, в том числе на руководящих должностях, в частности, генеральным директором ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение".
Также сообщается, что образование он получал в Карагандинском политехническом институте по специальности "Экономика и управление производством" и Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов". Новый глава КНПЗ имеет награды Министерства энергетики России.
По данным ИАС Seldon.Basis, Чепурнов в 2009–2012 гг. — возглавлял Красноленинский НПЗ, расположенный в г. Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Последние пять с половиной лет он управлял Нижневартовским нефтеперерабатывающим объединением. Обе компании, также как и КНПЗ, входят в структуру Роснефти.
О причинах ухода с предприятия Олега Дружинина, руководившего КНПЗ с января 2012 г., и о его новом месте работы не сообщается.
Последние комментарии
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее
там давно не Николай Иванович